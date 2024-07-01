У Києві через спеку запроваджено обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту

У столиці України через спеку запроваджено обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту, повідомила Патрульна поліція Києва.

"Для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися при температурних показниках повітря понад +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 тонн", - пояснюється в телеграм-каналі в понеділок.

Зазначається, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг і біля об'єктів дорожнього сервісу.