Максимальна температура повітря 1 липня сягне +35, на сході та південному сході до 37 градусів

Максимальна температура повітря 1 липня сягне +35, на сході та південному сході України до 37 градусів, повідомила український синоптик Наталка Діденко.

"Першого липня Україна стане однією з найспекотніших країн Європи. Максимальна температура повітря сягатиме +30+35 градусів, на сході та південному сході місцями до +34+37 градусів", - написала вона у своєму фейсбуці.

Вона зазначила, що у західній частині України грозові дощі в понеділок місцями знизять температуру повітря на кілька градусів, але атмосфера встигне вдень розігріти повітря до +30 і навіть вище.

Також більш інтенсивні грозові дощі через атмосферний візит пройдуть на заході в другій половині дня або ввечері.

Значна частина території України 1 липня належатиме сухій погоді з високою пожежною небезпекою - обережно з вогнем!

Тим часом, у Києві в понеділок очікується +32+34 градуси. Опадів не передбачається.

Така жалюча спека ще триватиме, наголосила Діденко, додавши, що проте 1-2 липня в західних областях, а 3-4 липня ще й на півночі України "градуси зменшать оберти".

Східна частина та південь України ще залишатимуться серед дуже високих градусів.

"Хіба що 4-5 липня стане легше в Одеській області", - зазначила вона.