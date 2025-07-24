У Києві 25-28 липня через спеку обмежать рух великовагового автотранспорту

У Києві із 25 до 28 липня обмежать рух великовагового автотранспорту через прогнозовану спеку, час дії обмежень встановлюватимуть відповідно до температурного режиму, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМДА) з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор".

"За прогнозами Укргідрометцентру, з 25 до 28 липня у столиці в денний час доби очікується підвищення температури повітря понад 28°С та вище. Для збереження дорожнього покриття на вулицях і дорогах міста в цей період обмежать рух для транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", - йдеться у повідомленні КМДА на офіційному сайті у четвер.

Зазначається, що дотримання цих обмежень контролюватиме Управління патрульної поліції у Києві.

У КМДА нагадали, що такі зміни вводять відповідно до розпорядження КМДА від 07.07.2012 № 1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря".

У комунальній корпорації просять водіїв поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей.