Інтерфакс-Україна
Події
12:58 02.08.2025

Спека не відступить з півдня і сходу України в найближчі дні

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Спека не відступить з півдня і сходу України в найближчі дні

У більшості областей України у неділю, 3 серпня, без опадів; вдень на Закарпатті й Прикарпатті короткочасний дощ, на сході та південному сході країни помірні, місцями значні дощі, подекуди грози, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°; на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 30-34°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 17-22°.

У Києві у неділю без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 3 серпня найвища температура вдень була 36,5 в 2010р., найнижча вночі 8,9 в 1889р.

У понеділок, 4 серпня, в більшості районів Лівобережжя, вдень і в західних областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°; на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 30-34°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 17-22°.

У Києві у понеділок без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Теги: #прогноз_погоди #спека #укргідрометцентр

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