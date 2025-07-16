Найближчими днями в Україні короткочасні дощі, на заході й півночі буде прохолодніше, на півдні та сході - спека

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в ніч на четвер у північних, більшості центральних областей, а вдень 17 липня – по всій Україні, на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть значні дощі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер буде західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура у західних областях вночі 12-17°С, вдень 19-24°С; у північних областях вночі 15-20°С, вдень 22-27°С; на решті території вночі 18-23°С, вдень 29-34°С.

У п'ятницю, 18 липня, вночі на південному заході, вдень по всій Україні, крім південного сходу, місцями короткочасні дощі, в західних, Вінницькій, Житомирській областях місцями значні, грози.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура у західних областях вночі 10-15°С, вдень 19-24°С; на сході та південному сході вночі 18-23°С, вдень 29-34°С; на решті території вночі 15-20°С, вдень 22-27°С.

У суботу, 19 липня, вночі в західних, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях, вдень по всій Україні, крім південного заходу, місцями очікуються короткочасні дощі, грози.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі в західних областях 10-15°С, на південному сході до 23°С, на решті території 14-19°С; вдень 22-27°С, на сході та півдні країни 29-34°С.

В Києві 17 липня очікуються короткочасні дощі з грозами, вночі місцями) Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°С, вдень 23-25°С.

18 липня вночі у столиці без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°С, вдень 21-23°С.

19 липня вночі в Києві без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°С, вдень 23-25°С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві з 1881 року найвища температура 17 липня вдень була зафіксована на позначці 35,6°С в 2024р., найнижча – на позначці 8,8°С вище нуля в 1911р.