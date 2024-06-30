Події

10:55 30.06.2024

У Франції проходить перший тур парламентських виборів

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У Франції проходить перший тур парламентських виборів

У материковій Франції о 08.00 ранку за місцевим часом відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах до нижньої палати парламенту - Національних зборів.

Згідно з прогнозами, у першому турі позачергових парламентських виборів у неділю очікується висока явка, повідомляє RFI.

Із числа зареєстрованих 49 млн виборців першими проголосували французи, які проживають на заморських територіях.

Має бути обрано 577 членів Національних зборів. Перші результати виборів очікуються після 20:00 за місцевим часом. Згідно з процедурою, якщо кандидат набирає більшість голосів у першому турі за явки понад 25%, то він одразу отримує місце в парламенті. Якщо ж жоден кандидат не обраний, відбувається другий тур.

Другий тур має відбутися 7 липня.

Згідно з останніми опитуваннями, проведеними перед самими виборами, політична сила, яка здобуде перемогу в першому турі, - "Національне об'єднання". На друге місце має вийти коаліція лівих "Новий народний фронт". Блоку президентських сил "Разом за Республіку" пророкують третій результат.

Як повідомлялося, 9 червня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів і призначення дострокових парламентських виборів на 30 червня і 7 липня.

Теги: #парламентські_вибори #франція

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