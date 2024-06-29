Внаслідок атаки ворожого БпЛА в Одрадокам'янці померла людина

У суботу вранці російські окупанти атакували Одрадокам'янку Бериславського району з БпЛА, внаслідок поранення, несумісні з життям, отримав 67-річного чоловіка, повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Сьогодні вранці з безпілотника атакували жителя Одрадокам'янки. 67-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям. Щирі співчуття родичам та близьким загиблого...", - написав Прокудін у Telegram.

Також голова ОВА повідомив, що увечері ворог із артилерії обстріляв село Козацьке Каховського району.

"В результаті постраждала жінка, 76 років. У неї - мінно-вибухова травма, осколкове поранення шиї та легені. Постраждалу доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - повідомив Прокудін.

За інформацією ОВА, близько 19:00 окупанти FPV дроном атакували житловий будинок у Михайлівці Бериславського району, постраждалих внаслідок вибуху немає, інформація про пошкодження встановлюється.