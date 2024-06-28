Зеленський вручив низку державних нагород з нагоди Дня Конституції

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції вручив державні нагороди військовослужбовцям Сил оборони та безпеки, рідним загиблих воїнів і представникам інших професій.

"Сьогодні ми відзначаємо День Конституції нашої держави - день одного з тих елементів, які роблять державність справжньою. І це також день тих людей, які своєю відданістю Україні, своєю вірою в Україну та своєю сміливістю на виконання інтересів України забезпечують те, що всі елементи нашої конституційної державності залишаються. Залишаються сильними, дієвими, залишаються нашими - українськими", - заявив він.

Як наголосив президент, "державність - це принципи, які люди готові підтримати своєю рішучістю".

"Це територія, що відчувається народом як його власна. Це суверенітет, який люди готові обороняти і який не віддадуть жодному ворогу", - наводить слова президента його пресслужба.

Церемонія нагородження відбулася на території Маріїнського палацу в п'ятницю.