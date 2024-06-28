Кабмін призначив Андрія Даника головою ДСНС

Кабінет Міністрів призначив Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

До цього Даник виконував обов'язки голови Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Кабмін також призначив Віталія Миронюка першим заступником голови ДСНС.

Окрім того, уряд звільнив Аллу Горбатюк з посади заступниці голови Державної служби України з питань праці.