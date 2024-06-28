Події

14:14 28.06.2024

Кабмін призначив Андрія Даника головою ДСНС

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Кабмін призначив Андрія Даника головою ДСНС

Кабінет Міністрів призначив Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

До цього Даник виконував обов'язки голови Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Кабмін також призначив Віталія Миронюка першим заступником голови ДСНС.

Окрім того, уряд звільнив Аллу Горбатюк з посади заступниці голови Державної служби України з питань праці. 

Теги: #призначення #дснс #голова

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