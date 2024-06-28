У Києві на "зеленій" лінії метро закрито на вхід дві станції, під поїзд потрапив пасажир - КМДА

У столиці закрито на вхід для пасажирів станції метро зеленої лінії "Золоті ворота" і "Палац спорту", а також пересадковий вузол "Золоті ворота" - "Театральна", повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Зелена" лінія метро: станції "Золоті ворота", "Палац спорту" та пересадочний вузол "Золоті ворота" – "Театральна" зачинені на вхід для пасажирів. На станції "Золоті ворота" пасажир потрапив під поїзд. На місце події викликано медиків і правоохоронців", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Рух поїздів на зеленій лінії організовано від станції "Червоний хутір" до "Кловської" і від "Сирця" до "Лук'янівської".

Про зміни та відновлення руху в КМДА повідомлять додатково.