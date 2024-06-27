Зеленський у Брюсселі обговорив із прем'єром Словенії фіналізацію майбутньої двосторонньої безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту ЄС у Брюсселі провів зустріч із прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом.

"Зустрівся з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Обговорили фіналізацію двосторонньої безпекової угоди та кроки на шляху до забезпечення справедливого миру для нашої держави", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Глава держави зазначив, що Україна цінує участь Словенії в інавгураційному Саміті миру та приєднання цієї держави до спільного комюніке.

Зеленський подякував Словенії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та всю надану допомогу.