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19:50 27.06.2024

Столтенберг і Зеленський обговорили підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні

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Столтенберг і Зеленський обговорили підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президент України Володимир Зеленський обговорили остаточну підготовку до саміту альянсу, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Як повідомляє в четвер пресслужба альянсу, на саміті посилення підтримки України стане пріоритетом для лідерів країн НАТО. "Я думаю, що ми справді перебуваємо на шляху до дуже хорошого саміту НАТО для України і для НАТО", - заявив Столтенберг на початку зустрічі.

Він окреслив свої очікування стосовно того, що країни НАТО погодяться, щоб альянс узяв на себе провідну роль у координації та наданні допомоги в безпековій сфері та навчання для України. "Крім того, генсек альянсу також запропонував довгострокове фінансове зобов'язання, щоб дати Україні більшу передбачуваність в отримуваній нею підтримці", - зазначається в повідомленні.

Столтенберг також привітав президента Зеленського з підписанням безпекової угоди між ЄС і Україною та початком переговорів про вступ до ЄС, що відбулося цього тижня.

Своєю чергою, президент України подякував генсеку НАТО за зусилля з консолідації підтримки України з боку союзників, зокрема, за посилення можливостей для захисту українського неба.

У своєму телеграм-каналі в четвер він зазначив, що Україна очікує рішення щодо посилення ролі Альянсу в координації безпекової допомоги та тренувань українських військових, а також довгострокових фінансових зобов'язань для стабільної підтримки України.

Теги: #нато #підготовка #саміт

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