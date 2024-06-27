Події

12:42 27.06.2024

Найближчими днями в Україні буде спекотно й без опадів, лише на заході короткочасні дощі

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Найближчими днями в Україні буде спекотно й без опадів, лише на заході короткочасні дощі

У більшості областей України в п'ятницю, 28 червня, без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах короткочасні дощі, місцями грози.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжях морів до 23°, удень 26-31°.

У Києві 28 червня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень 28 червня найвища температура вдень була 33,5 у 1961 р., найнижча вночі 6,8 у 1887 р.

У суботу, 29 червня, в Україні без опадів, лише в більшості західних областей удень короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-21°, на узбережжях морів до 23°, у східних областях 12-17°; удень 28-33°, на півдні місцями сильна спека 35°, у східних і більшості західних областей 25-30°.

У Києві 29 червня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 30-32°.

Теги: #прогноз #погода

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