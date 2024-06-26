Обмін військовополоненими вперше відбувся за участю представників російського офісу уповноваженого з прав людини - Лубінець

Обмін військовополоненими 25 червня вперше відбувся за участю представників російського офісу уповноваженого з прав людини, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Вчора, під час обміну військовополоненими, вперше для здійснення фіксації можливих порушень прав людини прибули представники російського офісу уповноваженого з прав людини РФ", - написав він у телеграм-каналі в середу.

За його словами, під час спільної роботи представники двох офісів опитали звільнених російської та української сторони. "Колишні російські військовополонені розповіли про умови утримання: подякували за смачний хліб, надану медичну допомогу, можливість здійснювати телефонні дзвінки родичам, листування та загалом дотримання Женевських конвенцій", - зазначив омбудсмен.

"Українські звільнені захисники, своєю чергою, розповіли про те, якими були їхні умови утримання, які не відповідають нормам Женевських конвенцій", - наголосив Лубінець.

Він також повідомив, що сторони обговорили низку питань, які стосуються умов тримання цивільних і військових, та продовження здійснення ініціативи з обміну листами з обох сторін. "Російська сторона зафіксувала озвучені порушення, тож маю надію, що офіс російської уповноваженої з прав людини прикладе максимум зусиль для того, аби умови утримання військовополонених покращилися і стали такими, що відповідають чітко прописаним Женевським конвенціям", - зазначив Лубінець.

25 червня ввечері президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін полоненими з РФ за сприяння ОАЕ, в результаті якого ще 90 українців повернулися в Україну. Повернулися зокрема 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників Військово-Морських сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонців. Також вдалося повернути 59 захисників Маріуполя, з них 52 бійці, які вийшли з "Азовсталі". З полону звільнено п'ятьох нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.