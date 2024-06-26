26 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 853 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 853 RUSSIAN AGRESSION

26 червня відзначають День кримськотатарського прапора, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу, Міжнародний день на підтримку жертв тортур, День косметолога, День народження зубної щітки, Всесвітній день холоду.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Давида Солунського.

День кримськотатарського прапора

Цей день відзначається з 2010 року, символізує єдність, спадкоємність поколінь кримських татар і їхню боротьбу за свободу і право на самовизначення.

Кримськотатарський прапор був запроваджений у грудні 1917 року першим Курултаєм кримськотатарського народу в Бахчисараї. За радянських часів, коли кримськотатарський народ зазнав репресій, прапор не використовувався.

Прапор був відновлений 30 червня 1991 року в Сімферополі другим Курултаєм кримськотатарського народу.

Прапор кримських татар є національною символікою. Це полотно блакитного кольору з жовтим гербом (темгою) у верхньому лівому кутку. Блакитний колір - традиційний колір тюркських народів - використовувався ще на прапорах Кримського ханства. Зображений на прапорі герб - тарак-темга (герб-гребінь) є родовим знаком Гераїв, панівної династії Кримського ханства.

Після окупації Криму Росією 2014 року кримськотатарський прапор став потужним символом опору окупації та репресіям. Прапор піднімають не лише в Криму, а й у різних частинах материкової України та в усьому світі, нагадуючи про тривалу боротьбу за права кримських татар.

Сьогодні поряд із державним прапором кримськотатарський прапор із гордістю носять на шевронах українські воїни, які борються за незалежність і можливість повернутися в Крим.

Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом

1987 року Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією схвалила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їхнім незаконним обігом, на знак вираження своєї рішучості посилювати діяльність і співпрацю з метою створення міжнародного суспільства, вільного від наркоманії.

Рішення було ухвалено 7 грудня 1987 року за рекомендацією Міжнародної конференції з боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом, яка 26 червня ухвалила Всеосяжний план майбутньої діяльності з боротьби зі зловживанням наркотичними засобами.

За даними Всесвітньої доповіді про наркотики (2022), у світі приблизно 284 мільйони людей віком від 15 до 64 років вживають наркотики. Молоді люди вживають більше наркотиків, водночас рівень споживання сьогодні в багатьох країнах вищий, ніж у попередньому поколінні.

Генасамблея ООН визнає, що, незважаючи на тривалу активізацію зусиль міжнародної спільноти, світова проблема наркотиків, як і раніше, становить серйозну загрозу для здоров'я населення, безпеки і благополуччя людей, особливо молоді, а також для національної безпеки та суверенітету держав, і що вона завдає шкоди соціально-економічній і політичній стабільності та сталому розвитку.

Міжнародний день на підтримку жертв тортур

Цей день проводиться з метою викорінення тортур і забезпечення ефективного функціонування Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 року, яка набула чинності 26 червня 1987 року. Сьогодні сторонами Конвенції є 174 країни.

Катування є злочином відповідно до принципів міжнародного права. У всіх відповідних документах тортури суворо забороняються і не можуть бути виправдані за жодних обставин. І жодні виняткові обставини, якими б вони не були, чи то стан війни, чи то загроза війни, чи то внутрішня політична нестабільність, чи то будь-який інший надзвичайний стан, не можуть слугувати виправданням тортур.

Ще цього дня:

1906 - Стартували перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції;

1919 - Вийшов перший номер газети "Нью-Йорк Дейлі Ньюз";

1925 - Прем'єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка";

1945 - На конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписали Статут Організації Об'єднаних Націй;

1960 - Проголошено незалежність Мадагаскару;

2006 - У Кельні відбувся матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна - Швейцарія в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемогла збірна України;

2012 - Чорногорія офіційно розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу.

Церковне свято

Цього дня православна церква вшановує преподобного Давида Солунського. Спочатку він був ченцем у монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія, проте згодом залишив обитель і оселився поблизу Фессалоніків, де влаштував собі під мигдальним деревом курінь. У ньому він прожив 70 років, проводив час у молитвах і дотримувався суворого посту. За переказами, преподобний Давид отримав у нагороду за своє подвижництво дар чудотворення. Багатьох він зцілив від хвороб. Усім, хто приходив до нього, давав душевні поради.

Іменини: Антон, Іван, Микита, Яків, Ян.