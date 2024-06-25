Запровадження глобального корпоративного податку може зупинитися через США - ЗМІ

Близько 140 держав під егідою Організації економічного розвитку і співробітництва (ОЕСР) у 2021 році домовилися про запровадження мінімального податку для великих транснаціональних корпорацій, водночас текст угоди планувалося скласти до 30 червня 2024 року.

Однак "законодавчий параліч" у Вашингтоні може перешкодити цьому, пише Financial Times. Для ухвалення міжнародної податкової угоди, проти якої запекло виступають республіканці, потрібна більшість у дві третини голосів у Сенаті США.

"Якщо США не ратифікують (угоду - ІФ-У), це буде свого роду піррова перемога, - вважає голова податкового комітету ОЕСР Алан Маклін. - У нас (учасників угоди - ІФ-У) буде щось, але це не діятиме".

Опублікування тексту договору до кінця червня мало запустити процес підписання і ратифікації країнами угоди, яка перерозподілить близько $200 млрд річного прибутку, що підлягає оподаткуванню в країнах, де ведуть бізнес транснаціональні корпорації. Але ще до початку цього процесу кілька країн, включно з Канадою, вийшли з гри і почали вводити односторонні податки проти великих технологічних груп - крок, якого глобальна угода була покликана уникнути.

Для набуття чинності угода має бути схвалена законодавчими органами щонайменше 30 держав, у яких розташовані штаб-квартири щонайменше 60% із приблизно 100 зачеплених компаній - вимога, яку неможливо виконати без участі США.

Міністр фінансів США Джанет Єллен підтримувала глобальну податкову реформу ОЕСР, але нещодавно чітко дала зрозуміти, що Вашингтон не підпише міжнародний договір без "твердої угоди" про обов'язкове спрощення правил трансфертного ціноутворення.

З огляду на всі ці труднощі, один з учасників переговорів сказав FT, що країни починають "критичні обговорення" можливості запровадження односторонніх зборів, включно з податками на компанії, які мають "значну економічну присутність" у країні. Зокрема, Канада минулого тижня ухвалила закон про податок на цифрові послуги для великого бізнесу. Кенія та Нова Зеландія також розпочали процес запровадження таких податків, які здебільшого відчуватимуться великими технологічними компаніями зі США.

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер сказав, що всі сторони мають "не шкодувати зусиль, щоб ця остаточна угода набула чинності". Але минулого тижня він попередив: "Якщо ні, у нас є європейське рішення".

На засіданні 14 червня лідери G7 заявляли про те, що вони зобов'язані завершити роботу в ОЕСР до кінця місяця.