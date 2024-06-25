МКС видав ордери на арешт Шойгу і Герасимова за атаки на енергооб'єкти та злочин проти людства - сайт суду

Судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт колишнього міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Валерія Герасимова за скоєні воєнні злочини в Україні - атаки на енергооб'єкти та злочин проти людства, повідомляється на сайті МКС у вівторок.

У тексті повідомлення МКС, розміщеному на сайті суду у вівторок, зазначено, що Шойгу і Герасимов, "імовірно, несуть відповідальність за воєнний злочин, який полягає у завданні ударів по цивільних об'єктах... і воєнний злочин у вигляді заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об'єктам".

За інформацією МКС, ордери на арешт Шойгу і Герасимова пов'язані з можливим злочином проти людства, фігуранти "несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини... віддання наказу про скоєння злочинів... та/або за нездатність здійснювати належний контроль над силами, що перебувають під їх командуванням".

У повідомленні зазначено, що ці дві постанови про арешт було видано на підставі заяв прокурорів про факти злочину

"Друга Палата попереднього провадження... визнала, що є розумні підстави, згідно з якими двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, що їх здійснювали російські збройні сили по українській електроенергетичній інфраструктурі в період щонайменше з 10 жовтня 2022 року, принаймні 9 березня 2023 року", - ідеться в повідомленні.

За цей час, як зазначено в повідомленні, навмисне завдано значну кількість ударів по групах електростанцій і підстанцій у різних точках України.

У МКС також наголошують, що "є розумні підстави вважати, що удари були спрямовані на цивільні об'єкти і на ті об'єкти, які в той момент могли кваліфікуватися як військові об'єкти".

Отже, Друга палата попереднього провадження зазначила, що "очікуваний побічний цивільний збиток і шкода були б явно надмірними порівняно з очікуваною військовою перевагою".

У повідомленні МКС також зазначено, що сам зміст ордерів на арешт оголошено "секретним із метою захисту свідків і гарантування безпеки розслідування".

Водночас суд визнав за необхідне повідомити громадськість про ордери на арешт, оскільки це "може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів згідно зі статтею".