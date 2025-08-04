"Євросолідарність" подала законопроєкт, який суттєво обмежує позасудові обшуки: тільки у випадках особливо тяжких злочинів або корупції

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" подали законопроєкт, який має суттєво обмежити права силовиків проводити позасудові обшуки на підприємствах і в помешканнях громадян. Як зазначив на брифінгу співголова фракції Артур Герасимов, цей законопроєкт є важливим системним елементом припинення тиску на бізнес. Він закликав колег з інших фракцій підписати законопроєкт, якомога швидше винести його на розгляд профільного комітету та на голосування в сесійну залу.

"Законопроєкт є професійним і базується на міжнародному досвіді. Я звертаюся до представників профільного комітету Верховної Ради України терміново розглянути цей законопроєкт, як тільки він буде зареєстрований. І вже на найближчому засіданні ухвалити його в першу чергу", – сказав Герасимов.

Законопроєкт, зокрема, передбачає суттєве обмеження обставин, які дозволяють правоохоронцям проводити невідкладні обшуки без санкції суду.

"У 233 статті КПК встановлюється конкретний перелік ситуацій, де виключно слідчий чи прокурор можуть без ухвали суду заходити в поміщення громадян, а також в офіси компаній. Це стосується невідкладних випадків, пов’язаних із порятунком життя людей, запобіганням безпосередній загрозі їхньому здоров’ю, статевій свободі чи особистій безпеці, або з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбаченими статтями 115-118, 121, 127, 146, 147, 149, 152, 153, 155, 156-1, 258, 258-1 і 259. Чому це важливо? Тому що це стосується вбивства, тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтувань і всього пов’язаного з цим", – сказав Герасимов.

"Розуміючи, що боротьба з корупцією – це є пріоритет номер один сьогодні в Україні після нашої боротьби на фронті, ми спеціально прописуємо, що також мають змогу проводити обшук і заходити в помешкання та офіси без ухвали суду представники НАБУ за статтями 368 і 369 Кримінального кодексу. Це стосується хабаря. Це важливо, тому що ми вважаємо, що боротьбу з корупцією треба посилювати", – наголосив співголова фракції "ЄС".

"І третій елемент в цьому законопроєкті. Щодо українського "безпредєлу" вже є конкретні рішення ЄСПЛ. Тому в нашому законопроєкті дуже чітко прописується: якщо такий обшук без ухвали суду було проведено, протягом 48 годин його забов’язані легалізувати у відкритому судовому засіданні за присутності потерпілого та його адвоката. У цьому засіданні прокурор чи слідчий зобов’язані довести по кожному вилученому доказу, яке це має відношення до конкретної справи. Чому це важливо? Бо пишуть будь-що, заходять, вигрібають гроші, коштовності, техніку – все підряд. Воно не має відношення до справи, але вигрібають. І потім – жодної відповідальності. Тепер же слідчий буде зобов’язаний довести, чому вилучали ті чи інші докази", – пояснює Герасимов.

Також пропонується запровадити відповідальність для суддів, щоб вони не ухвалювали формальних рішень, а вдумливо аналізували підстави для таких обшуків. А рішення суду першої інстанції можна буде оскаржити в апеляції.

Як наголосила народна депутатка Ніна Южаніна, попри численні обіцянки з боку влади щодо підтримки бізнесу, мораторії на перевірки та інші гучні ініціативи, ситуація з тиском на підприємців не міняється на краще.

"Кримінальні провадження, які після минулої хвилі обурення бізнесу знаходяться на столі чи в шафці, знову дістаються і є незавершеними, не доведеними до логічного кінця. Тобто весь час бізнес тримають в такій ситуації. Замість того, щоб підприємці могли працювати, вони мають оглядатися назад, що буде з ними далі. Щодо безпідставних обшуків у підприємців і вилученого майна. До цих пір майно не повернуте, обладнання не повернуте. Що далі з цими кримінальними справами? Можливо, якщо буде виконане рішення РНБО і проведений такий аналіз, ми пізніше дізнаємося", – зауважує Южаніна. За її словами, великою проблемою є й забезпечення законності під час позасудових обшуків в оселях громадян.

"Жодні мораторії на проведення перевірок не вирішать питання. Тільки такі системні речі, які ми зараз запропонували цим проєктом закону. Тому що змагальні процеси, доведення доказів навіть вже після проведення обшуків, проведення судового засідання щодо їх узаконення дають можливість і бізнесу, і громадянам захищати себе. Прозорість, відкритість – це все має бути в демократичній державі. Тим більше, що проєкт закону насправді виписаний виключно на основі досвіду і рішень ЄСПЛ, які рекомендовані Україні", – наголосила Ніна Южаніна.

"Я сподіваюся, що заперечень з боку правоохоронних органів бути не може. Це та процедура, яка підніме статус і самих правоохоронних органів, і дасть бізнесу та громадянам доводити свою точку зору і свою правоту в судах. Саме так має будуватися робота в демократичних країнах", – резюмує Ніна Южаніна.