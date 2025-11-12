Інтерфакс-Україна
Політика
17:49 12.11.2025

Апарат Ради відмовив "Європейській солідарності" у видачі підписних листів за відставку уряду - Герасимов

1 хв читати
Апарат Ради відмовив "Європейській солідарності" у видачі підписних листів за відставку уряду - Герасимов

Апарат Верховної Ради відмовив фракції "Європейська солідарність" у видачі підписних листів за відставку уряду Юлії Свириденко, повідомив голова фракції Артур Герасимов.

"Тільки що закінчилася зустріч народних депутатів "Європейської Солідарності" з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Вчора "Євросолідарність" спрямувала голові ВР листа з вимогою терміново надати підписні листи та розпочати процедуру відставки корупційного Кабінету міністрів. Після того як спікер парламенту підписав і спрямував далі цей лист, де-факто підтримавши "Європейську Солідарність", це блокується в апараті людьми Офісу президента", - цитує Герасимова партія "Європейська солідарність" у Фейсбуці у середу.

Фракція також вимагає терміново зібрати засідання парламенту.

"Ми звертаємося до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з вимогою негайно, не пізніше п'ятниці зібрати засідання Верховної Ради, на якому відправити уряд у відставку. Зволікання завдасть Україні непоправної шкоди", - наголосив співголова фракції.

Теги: #герасимов #європейська_солідарність

