"Євросолідарність" отримала підписні листи і починає збір підписів за відставку уряду – нардеп Герасимов

Фракція партії "Європейська солідарність" отримала підписні листи і починає збір підписів народних депутатів за відставку уряду, повідомляється на сайті політсили у четвер.

"Ми починаємо збір підписів за відставку всього Кабінету міністрів. Відставка лише двох міністрів тільки поглибить кризу масштабного корупційного скандалу, який сколихнув всю країну. Бо на плівках Міндіча вже засвітились щонайменше п'ять міністрів, представники незалежних регуляторів, Офіс президента", – зазначив співголова фракції Артур Герасимов.

Він закликав представників інших фракцій та груп підписатися під ініціативою.

"Уряд має забезпечувати перш за все фронт, а не обслуговувати корупцію владної верхівки. Ключове, що було втрачено завдяки цьому скандалу, це довіра… І цю довіру не можна повернути косметичними методами. Тільки глибинними змінами… Саме тому "Європейська солідарність" ініціювала відставку всього корупційного уряду. Я ставлю перший підпис і закликаю керівників усіх фракцій і груп парламенту підтримати нашу ініціативу, щоб дозволити Україні просуватися вперед, а не до поразки. Вважаю, що збір підписів за відставку цього корупційного кабміну чітко покаже, хто за Україну, а хто за міндічів", – сказав Герасимов.

Раніше у четвер Герасимов повідомив, що апарат Верховної Ради відмовив фракції "Європейська солідарність" у видачі підписних листів за відставку уряду Юлії Свириденко. "Вчора "Євросолідарність" спрямувала голові ВР листа з вимогою терміново надати підписні листи та розпочати процедуру відставки корупційного Кабінету міністрів. Після того як спікер парламенту підписав і спрямував далі цей лист, де-факто підтримавши "Європейську Солідарність", це блокується в апараті людьми Офісу президента", - сказав він.

Фракція також вимагала терміново, "не пізніше п'ятниці зібрати засідання Верховної Ради, на якому відправити уряд у відставку".

Як повідомлялося, НАБУ та САП повідомили 10 листопада про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом"."Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

11 листопада фракція партії "Європейська солідарність" надіслала офіційний лист до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з вимогою видати підписні листи і почати процедуру оголошення недовіри чинному складу Кабінету міністрів України.