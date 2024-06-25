25 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 852 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 852 RUSSIAN AGRESSION

25 червня відзначають Міжнародний день моряка, Всесвітній день вітиліго.

В Україні - День митника, День молодіжних та дитячих організацій, у Словенії - День державності, у Хорватії - День незалежності, у США - День сомоподібних.

Православна церква вшановує пам'ять святої преподобномучениці Февронії.

Міжнародний день моряка

Щорічно 25 червня відзначається День моряка. Рішення про святкування було ухвалено в 2010 році. Держави-члени Міжнародної морської організації, IMO (International Maritime Organization, IMO), що входять в ООН, підписали на конференції в Манілі резолюцію №19, яка стала підставою для заснування цієї міжнародної дати.

У резолюції наголошувалося, що спеціальний день для людей усіх морських професій необхідний, тому що внесок моряків у справу міжнародної торгівлі, світової економіки і в розвиток громадянського суспільства загалом неоціненний.

Свято проходить під егідою ІМО і щороку присвячене певній темі. Сама ж Міжнародна морська організація - це спеціалізована установа ООН, що відповідає за питання безпеки судноплавства і запобігання забрудненню морського середовища суднами. ІМО було утворено 6 березня 1948 року в Женеві, до неї входять 176 держав-членів і 3 асоційовані члени (станом на 2024 рік).

День митної служби України

Відзначається щорічно 25 червня в день ухвалення Верховною Радою України 1991 року Закону про митну справу в Україні. Відповідний Указ Президента України про було підписано 22 червня 1992 року.

Митна служба - один з основних атрибутів держави. Проголошення державного суверенітету і незалежності України в 1991 році зумовило нагальну потребу в забезпеченні належного захисту економічних інтересів країни.

Закони України "Про митну справу в Україні" (ухвалений 25 червня 1991 року), "Про Єдиний митний тариф" та Митний кодекс (введені в дію протягом 1991-1992 років) стали законодавчою основою організації митної справи в державі, створення митної системи України.

День молодіжних та дитячих організацій України

Відзначають дату з 2008 року, коли її було створено указом президента України для того, щоб регламентувати та захищати такі організації. Виховання молоді та дітей - запорука успішного державного розвитку. Наразі найпривабливішим об'єднанням, яке об'єднує молодь, є Національна організація скаутів України (НОСУ), яка працює з 2007 року.

Всесвітній день вітиліго

Цього дня помер Майкл Джексон, який був справжнім королем сучасної світової музики та жертвою хвороби. Вітиліго маловивчене захворювання, яке не лікується. На темній шкірі воно більш помітне, але за статистикою однаково часто трапляється в людей будь-якої раси та віку.

Ще цього дня:

1783 - Французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода - це сполука водню і кисню;

1848 - Під час "весни народів" у Галичині за рішенням Головної російської ради над Львівською ратушею було вивішено синьо-жовтий прапор;

1857 - Вийшла друком збірка віршів французького поета Шарля Бодлера "Квіти зла";

1863 - Сегун Токуґава Іємоті наказав вигнати з Японії всіх іноземців;

1872 - У Німецькій імперії заборонено діяльність Ордену єзуїтів;

1878 - Розпочався Берлінський конгрес, який підтвердив незалежність Князівства Чорногорія, Князівства Сербія та Румунії;

1939 - У Львові відбулися останні збори Наукового товариства імені Шевченка. З приходом більшовиків у вересні НТШ припинило свою діяльність, а на початку наступного року Товариство та всі пов'язані з ним установи ліквідовано;

1950 - Армія Північної Кореї напала на Південну Корею. Розпочалася Корейська війна;

1957 - Створено іграшку "літаюча тарілка";

1991 - Словенія і Хорватія проголосили незалежність від Югославії;

1991 - Прийнято Закон України "Про митну справу в Україні".

Церковне свято

25 червня православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Февронії.

Февронія провела своє дитинство і ранню молодість у монастирі в місті Сиваполі, під покровом ігумені Врієнни, яка була її тіткою. Вона знайшла внутрішнє покликання до чернечого життя і віддано служила Богу від самого початку.

Ігуменя, відчуваючи особливу духовну силу і покликання в Февронії, доручила їй жити суворіше, ніж іншим черницям. Вона призначила їй спеціальний розпорядок дня, включно з цілодобовою молитвою і вивченням Святого Письма.

Розповіді про благочестиве життя Февронії швидко поширилися містом, і до неї почала приходити знатна молода вдова Ерія, яка була язичницею. Під впливом слів і молитов Февронії, Ерія прийняла Христову віру і привела до Бога своїх батьків і родичів.

У період жорстоких переслідувань християн за імператора Діоклетіана (284-305 рр.), Февронія, як і багато інших християн, стала мішенню для гонителів. У 304 році її заарештували за відмову зректися своєї віри.

Февронію піддали жорстоким тортурам, але вона не відмовилася від своєї віри. Її мучили, але вона залишалася непохитною. Зрештою, її стратили. Мученицька смерть жінки стала свідченням великої віри та мужності, яка надихала багатьох християн.

Іменини: Василь, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Федір.