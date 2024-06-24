Боррель: Угоду Україна-ЄС про безпеку може бути укладено під час Європейської ради цього тижня

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель не відкидає, що угоду між Україною та Європейським Союзом у сфері безпеки можуть укласти вже на наступному засіданні Європейської ради, яке відбудеться в Брюсселі 27-28 червня.

Про це він сказав на пресконференції в Люксембурзі в понеділок після завершення засідання Європейської ради з питань закордонних справ.

"Ми завершуємо роботу над нашими зобов'язаннями у сфері безпеки з Україною. Я сподіваюся, що роботу буде завершено дуже скоро для того, щоб підписати ці гарантії у сфері безпеки, можливо, вже цього місяця, на полях наступної Європейської ради", - сказав Боррель.

Високий представник переконаний, що "з цими гарантіями безпеки ми надішлемо чіткий сигнал Росії про нашу волю продовжувати підтримувати Україну". "З іншого боку, ви знаєте, що завтра міжурядові конференції з Україною та Молдовою розпочнуть процес вступу України, що є остаточними гарантіями безпеки", - додав він.