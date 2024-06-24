Начальника виправної колонії в окупованому Криму заочно засудили до тюремного терміну - прокуратура

Начальника виправної колонії, розташованої на території окупованого півострова Крим, заочно засуджено до 14 років позбавлення волі за вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України), повідомляють у телеграм-каналі Прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя в понеділок.

"До окупації півострова громадянин України очолював Керченську виправну колонію управління ДПтС (Державної пенітенціарної служби України) в АР Крим та міста Севастополя №126 та мав спеціальне звання підполковника внутрішньої служби. Після захоплення Криму російськими збройними силами засуджений зрадив присязі на вірність українському народу та перейшов на службу до ворога. Так, у 2015 році він обійняв посаду "начальника виправної колонії – 2 УФСВП Росії (Управління федеральної служби виконання покарань) по Республіці Крим і м. Севастополю", - ідеться в повідомленні.

Повідомляють, що перейшовши на бік ворога в умовах збройного конфлікту, обвинувачений продовжив надавати допомогу представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України, а також своїми діями та рішеннями сприяв становленню окупаційної влади РФ на півострові.