24 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 851 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 851 RUSSIAN AGRESSION

24 червня відзначають Міжнародний день феї, День басейну, Івана Купала.

В Естонії - Янів день, День незалежності Шотландії, День Квебека в Канаді.

Православна церква - Понеділок Святого Духа; Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя.

Івана Купала

Іван Купала (Іванів день, Купальська ніч) - одне з головних свят календаря слов'янських народів, що збігається з Різдвом Івана Предтечі, який хрестив Ісуса Христа у водах Йордану.

Купальські обряди, що здійснюються напередодні свята ("ніч напередодні Івана Купали"), становлять складний обрядовий комплекс, що містить: збирання трав і квітів, плетіння вінків, прикрашання зеленню будівель, розпалювання багаття, знищення опудала, перестрибування через багаття або через букети зелені, обливання водою, ворожіння, вистежування відьми, нічні бешкетування.

Іван Купала з найдавніших часів відоме у слов'ян як свято Сонця, зрілості літа і зеленого покосу. Люди оперізувалися перев'язами з квітів, на голову одягали вінки з трав. Водили хороводи, співали пісні. Люди похилого віку за допомогою тертя сухих паличок добували "живий вогонь", розводили багаття, в середину яких ставили жердину з укріпленим на ній колесом, що палає, символом Сонця. Купальські свята відбувалися за часів язичництва на честь Бога Сонця, дружиною якого була світлоносна Заряда, червона дівиця.

Після переходу на новоюліанський календар свято Івана Купала припадає на 24 червня, точніше, в ніч на 24 червня. Європейські країни відзначають Іванів день або День святого Івана в дні літнього сонцестояння.

День басейну

24 червня щороку світ відзначає неофіційне, але дуже позитивне свято - День басейну.

Втім, це свято не лише спортивне, оскільки плавання - задоволення для всіх.

Міжнародний день феї

24 червня в усьому світі відзначається Міжнародний день феї. Це свято для кожного малого і дорослого, який вірить у світ фей. А також це можливість зануритися в глибоку історію, народний фольклор і традиції, в яких феї завжди були не тільки невід'ємною частиною, а й головними героїнями.

Ще цього дня:

1901 - У Парижі в галереї на вулиці Лафіт відкрилася перша виставка Пабло Пікассо;

1917 - У Києві на вщент заповненій Софійській площі Володимир Винниченко зачитав текст I Універсалу Центральної Ради, ухвалений напередодні;

1947 - Уперше офіційно повідомили про НЛО;

1973 - З посади президента Ірландії пішов найстаріший державний діяч світу 90-річний Імон де Валера, одна з найколоритніших політичних постатей 20-го століття, не в останню чергу завдяки значним зусиллям якого Ірландія домоглася незалежності від Великої Британії.

Церковне свято

День Святого Духа

Щороку на п'ятдесят перший день після Великодня православна церква відзначає важливе свято - День Святого Духа (нерідко називають Понеділком Святого Духа). Подія знаменує собою момент сходження Святого Духа на апостолів.

Різдво Івана Хрестителя

Різдво Івана Предтечі, день, встановлений на згадку про події, пов'язані з народженням Івана Хрестителя, які описані в Євангелії від Луки.

За вченням іудаїзму, перед приходом Месії має з'явитися його попередник - предтеча, яким, згідно з пророцтвом Малахії, вважають пророка Іллю.

У християнстві вчення про провісника Месії - Ісуса Христа - пов'язане з образом пророка Івана Хрестителя, який відновив і продовжив служіння Іллі. Як оповідає Євангеліє, сам Ісус назвав Івана "Ілією, який має прийти".

Коли Івану виповнилося тридцять років, він почав проповідувати в Юдейській пустелі, а потім в околицях річки Йордан. Він суворо викривав пороки суспільства і закликав до покаяння, сповіщаючи про швидке пришестя Месії.

Іменини: Антон, Іван, Микита, Яків, Ян.