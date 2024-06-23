На початку тижня погода в Україні буде дощовою, місцями грози

У понеділок, 24 червня, в Україні короткочасні дощі, подекуди грози, у більшості західних, вночі та північних областях, на крайньому півдні без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура на півдні та сході країни вночі 17-22°, вдень 28-33°; на решті територій вночі 13-18°, вдень 21-26°.

У Києві в понеділок уночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 24 червня найвища температура вдень була 35,5° у 2021 р., найнижча вночі 7,8° у 1949 р.

У вівторок, 25 червня, на Лівобережжі України місцями короткочасний дощ, гроза, на решті територій без опадів.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°, на Закарпатті до 30°; у південних областях вночі 16-21°, вдень 26-31°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень близько 25°.