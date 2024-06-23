23 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 850 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 850 RUSSIAN AGRESSION

23 червня в Україні та у світі відзначають День державної служби, День молодіжних та дитячих громадських організацій України.

Ще сьогодні Всесвітній день інформаторів, Міжнародний Олімпійський день, Міжнародний день інформування про синдром Драве.

Православна церква - Свята Трійця (П'ятидесятниця); святої мучениці Агрипини.

Всесвітній день інформаторів

Заснований неурядовими організаціями у 2019 році з метою підвищення глобальної обізнаності про боротьбу з корупцією та визнання вирішальної ролі, яку відіграють інформатори у цій справі.

Міжнародний день інформування про синдром Драве

Подія присвячена підвищенню обізнаності про синдром Драве, рідкісну і важку форму епілепсії, що вражає дітей. Синдром Драве - це рідкісне захворювання генетичного походження, важковиліковна епілепсія, що починається на першому році життя. Він був описаний 1978 року психіатром і епілептологом Шарлоттою Драве.

Міжнародний Олімпійський день

Встановлено рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК) 23 червня 1894 року. Цього дня барон П'єр де Кубертен, ентузіаст відродження олімпійського руху, проголосив історичну доповідь перед міжнародним атлетичним конгресом у Парижі. Після цього конгрес ухвалив рішення про проведення першої Олімпіади в Греції 1896 року і Кубертен очолив МОК.

День молодіжних та дитячих громадських організацій України

Свято було встановлено з метою сприяння розвитку дитячого та молодіжного громадського руху та підтримки ініціатив громадських організацій.

День державної служби

Подія заснована ООН у грудні 2002 року. Головна її мета - привернення уваги країн-членів до важливої ролі державної служби в міжнародному розвитку.

4 квітня 2003 року, Л. Кучма підписав Указ № 291/2003 про заснування нового свята - Дня державної служби. Свято запроваджується з урахуванням ролі "державної служби у процесі становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави". Дату обрали не випадково, адже саме цього дня також відзначають День державної служби Організації Об'єднаних Націй.

Міжнародний день жінок в інженерії

Це чудова нагода вшанувати досягнення жінок у цій галузі та обговорити питання рівних можливостей. Уперше це свято було відзначено спільнотою жінок-інженерів у Великій Британії 2014 року, а потім отримало підтримку ЮНЕСКО і стало міжнародним.

Ще цього дня:

1868 - Крістофер Шоулз зі штату Вісконсин отримав патент на друкарську машинку;

1888 - У Києві відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому;

1917 - На II-му Всеукраїнському військовому з'їзді в Києві було проголошено I Універсал Української Центральної Ради;

1940 - Французький генерал Шарль де Голль оголосив про створення в Лондоні Французького національного комітету;

1961 - Набув чинності підписаний 1959 року Договір про мирне наукове використання Антарктики;

1987 - Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною - 6 м 3 см;

1990 - Почалося повернення кримських татар на Батьківщину;

2001 - Розпочався триденний офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну;

2016 - На референдумі про членство Великої Британії в ЄС більшість його учасників (52 % за явки 72 %) проголосували за вихід Сполученого Королівства з Євросоюзу ("Брекзіт"). Наступного дня прем'єр-міністр Девід Кемерон, головний опонент "Брекзіту", оголосив про свій намір вийти у відставку;

2022 - Європейська Рада офіційно надала Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Грузія статусу кандидата не отримала.

Церковне свято

День Святої Трійці, також відомий як П’ятдесятниця, є одним із головних християнських свят. Згідно з Євангелієм, саме в цей день Святий Дух подібний до вогненних язиків зійшов на апостолів Ісуса Христа і Діву Марію.

У цей день заведено ходити до церкви. На Трійцю святять трави і букети польових квітів, які потім кладуть біля ікон.

Також на Трійцю прикрашають оселю травами і молодими гілками. Вважається, що це може захистити будинок від злих духів. Саме тому Трійцю називають Зеленим святом.

Раніше на Трійцю збирали трави. Вважалося, що на свято посилюється їхня цілюща сила. Також вірили, що цього дня потрібно обов'язково походити босоніж по траві.

На свято традиційно пекли святковий хліб або солодкий пиріг.

Святкову вечерю на Трійцю слід обов'язково провести в родинному колі.

Іменини: Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Петро, Святослав, Федір.