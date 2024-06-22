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11:13 22.06.2024

Графіки відключення е/е в суботу зберігаються з 16:00 до 24:00 попри удари РФ по енергетиці - Міненерго

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Графіки відключення е/е в суботу зберігаються з 16:00 до 24:00 попри удари РФ по енергетиці - Міненерго

Чергова атака російських агресорів по енергетиці поки що не вплинула на зміну графіків погодинних відключень е/е, запланованих у суботу з 16:00 до 24:00, повідомило Міністерство енергетики.

"Наразі у зв'язку з останніми обстрілами збільшення обсягів обмежень споживачів не планується. Графіки відключень застосовуватимуться з 16:00 до 24:00", - йдеться в повідомленні Міненерго в телеграм-каналі.

Водночас воно зазначило, що після восьми масованих атак на енергосистему, які ворог завдає з березня, ситуація в енергетиці залишається складною.

Як повідомлялося, у ніч на суботу РФ атакувала об'єкти "Укренерго" в Запорізькій і Львівській областях, пошкоджено обладнання, двоє енергетиків поранені.

У західній області атаковано також об'єкт газової галузі.

Також під час обстрілу відключали повітряну лінію електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генерувальному об'єкті.

У Донецькій області внаслідок обстрілу споруд шахти сталося відключення електроенергії. У шахті перебували 7 працівників, їх вивели на поверхню. Постраждалих немає.

Крім того, на Донеччині на одній із шахт, де перебували 67 працівників, зупинялося вентиляційне обладнання - шахтарів вивели на поверхню, роботу вентиляційного обладнання відновлено.

Міненерго додало, що на сьогодні імпорт е/е прогнозується обсягом 33,6 тис. МВт-год, що на 36% більше за вчорашній показник.

Теги: #електроенергія #міненерго

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