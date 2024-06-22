ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е В СУБОТУ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ З 16:00 ДО 24:00 ПОПРИ УДАРИ РФ ПО ЕНЕРГЕТИЦІ - МІНЕНЕРГО
ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е В СУБОТУ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ З 16:00 ДО 24:00 ПОПРИ УДАРИ РФ ПО ЕНЕРГЕТИЦІ - МІНЕНЕРГО
ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е В СУБОТУ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ З 16:00 ДО 24:00 ПОПРИ УДАРИ РФ ПО ЕНЕРГЕТИЦІ - МІНЕНЕРГО
Унаслідок атаки росіян пошкоджено обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій і Львівській областях, постраждали енергетики
Графіки відключення е/е в суботу зберігаються з 16:00 до 24:00 попри удари РФ по енергетиці - Міненерго
УКРЕНЕРГО: ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ Е/Е ПО ВСІЙ УКРАЇНІ В СУБОТУ ПОЧНУТЬ ДІЯТИ РАНІШЕ - З 14:00 ДО 24:00
У Казахстані затримано одного з підозрюваних у замаху на вбивство журналіста Садикова в Києві 18 червня
Унаслідок атаки росіян пошкоджено обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій і Львівській областях, постраждали енергетики
Одна людина загинула і четверо поранених у Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів - голова ОВА
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