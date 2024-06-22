Події

01:26 22.06.2024

Ситника призначено заступником директора з безпеки Агентства оборонних закупівель при Міноборони

1 хв читати
Ситника призначено заступником директора з безпеки Агентства оборонних закупівель при Міноборони

Артема Ситника призначили заступником директора з питань безпеки Агентства оборонних закупівель при Міністерстві оборони України, повідомляє прес-служба Агентства.

"Призначення Артема Ситника – це важливий крок у перезавантаженні Агентства оборонних закупівель. Він з нуля побудував і забезпечував ефективну роботу Національного антикорупційного бюро, зробив вагомий внесок у розвиток НАЗК і має бездоганну репутацію. Ми дуже очікуємо на його роботу над побудовою процесів, які унеможливлюють будь-які прояви корупції та забезпечать ефективні закупівлі та надійне постачання зброї для ЗСУ", - зазначила директор Агентства оборонних закупівель Марина Безрукова.

У прес-службі зазначили, що Ситник наразі відповідає за внутрішню безпеку роботи Агентства, перевірку контрагентів та контроль над належним виконанням державних контрактів, побудову ефективної співпраці з правоохоронними органами.

"Роль Агентства оборонних закупівель" Міністерства оборони дуже важко переоцінити, довгий час воно буде одним з найважливіших інститутів для успішного завершення війни. Я вірю, що мій досвід допоможе посилити Агентство та мінімізувати можливі ризики у його роботі”, - сказав Ситник.

Як повідомлялося, Ситник пішов з посади заступника голови Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК), повідомляє прес-служба НАЗК.

12 травня 2022 року він був призначений заступником голови НАЗК, зокрема, відповідав за координацію взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, фінансовий контроль, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Теги: #україна #закупівля #призначення #міноборони #ситник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:07 22.06.2024
Єрмак і Брінк обговорили підсумки саміту G7 та дозвіл бити по РФ

Єрмак і Брінк обговорили підсумки саміту G7 та дозвіл бити по РФ

00:07 22.06.2024
Єрмак вважає поведінку Тищенка несумісною зі статусом нардепа

Єрмак вважає поведінку Тищенка несумісною зі статусом нардепа

22:49 21.06.2024
Зеленський призначив посла в Нідерландах за сумісництвом постпредом України при ОЗХО

Зеленський призначив посла в Нідерландах за сумісництвом постпредом України при ОЗХО

22:44 21.06.2024
Зеленський затвердив склад української делегації щодо вступних переговорів з ЄС, її очолила Стефанишина

Зеленський затвердив склад української делегації щодо вступних переговорів з ЄС, її очолила Стефанишина

22:37 21.06.2024
Зварича звільнено з посади посла Польщі та призначено послом України в Чехії

Зварича звільнено з посади посла Польщі та призначено послом України в Чехії

13:33 21.06.2024
Бельгія, яка головує в ЄС: Переговорні рамки затверджено, переговори про вступ з Україною та Молдовою розпочнуться 25 червня

Бельгія, яка головує в ЄС: Переговорні рамки затверджено, переговори про вступ з Україною та Молдовою розпочнуться 25 червня

06:41 21.06.2024
З Харкова до Іспанії евакуювали двох китів-білух

З Харкова до Іспанії евакуювали двох китів-білух

05:46 21.06.2024
Польсько-українська безпекова угода буде готова "незабаром" – голова Комітету із закордонних справ Сейму Польщі

Польсько-українська безпекова угода буде готова "незабаром" – голова Комітету із закордонних справ Сейму Польщі

04:31 21.06.2024
Україна може використовувати зброю, поставлену США, у будь-якому місці через кордон із РФ

Україна може використовувати зброю, поставлену США, у будь-якому місці через кордон із РФ

03:52 21.06.2024
QR-код військово-облікового документа тепер можна пред'являти при перетині кордону - спікер ДПСУ

QR-код військово-облікового документа тепер можна пред'являти при перетині кордону - спікер ДПСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський затвердив склад української делегації щодо вступних переговорів з ЄС, її очолила Стефанишина

Зеленський обговорив з Дудою підсумки Саміту миру

ООН має всі шанси зберегти потужну й активну роль у реалізації пунктів Формули миру - Жовква

Жовква: Ми хочемо провести другий Саміт миру до кінця року

Жовква: Дуже скоро ми побачимо країни Глобального Півдня та Азії, які приєднаються до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

ОСТАННЄ

Заступник держсекретаря США заявив про діалог з Києвом щодо виробництва необхідного озброєння в Україні

У Держдепартаменті США прокоментували візит Путіна до Кім Чен Ина

Заступник держсекретаря США: Ми хочемо переконатися, що РФ не зможе використовувати свою територію як притулок

Україна є і буде частиною єдиної Європи завжди - Зеленський про затвердження переговорної рамки про вступ в ЄС

Рада директорів МВФ завершить 4-й перегляд програми EFF для України наступного тижня - представник Фонду

Шмигаль обговорив з в. о. заступника держсекретаря США Бассом відновлення енергетики, постачання зброї та пряму бюджетну підтримку

Уряд підтримав ініціативу щодо відмови від паперового посвідчення ветерана

Відкривається реєстрація на перетин у конкретний час МАПП "Порубне-Сірет"

Зеленський обговорив з Дудою підсумки Саміту миру

ООН має всі шанси зберегти потужну й активну роль у реалізації пунктів Формули миру - Жовква

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА