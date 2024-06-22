Ситника призначено заступником директора з безпеки Агентства оборонних закупівель при Міноборони

Артема Ситника призначили заступником директора з питань безпеки Агентства оборонних закупівель при Міністерстві оборони України, повідомляє прес-служба Агентства.

"Призначення Артема Ситника – це важливий крок у перезавантаженні Агентства оборонних закупівель. Він з нуля побудував і забезпечував ефективну роботу Національного антикорупційного бюро, зробив вагомий внесок у розвиток НАЗК і має бездоганну репутацію. Ми дуже очікуємо на його роботу над побудовою процесів, які унеможливлюють будь-які прояви корупції та забезпечать ефективні закупівлі та надійне постачання зброї для ЗСУ", - зазначила директор Агентства оборонних закупівель Марина Безрукова.

У прес-службі зазначили, що Ситник наразі відповідає за внутрішню безпеку роботи Агентства, перевірку контрагентів та контроль над належним виконанням державних контрактів, побудову ефективної співпраці з правоохоронними органами.

"Роль Агентства оборонних закупівель" Міністерства оборони дуже важко переоцінити, довгий час воно буде одним з найважливіших інститутів для успішного завершення війни. Я вірю, що мій досвід допоможе посилити Агентство та мінімізувати можливі ризики у його роботі”, - сказав Ситник.

Як повідомлялося, Ситник пішов з посади заступника голови Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК), повідомляє прес-служба НАЗК.

12 травня 2022 року він був призначений заступником голови НАЗК, зокрема, відповідав за координацію взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, фінансовий контроль, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.