Зараз РФ не має ресурсів для нового наступу на Україну з Білорусі - ЦПД

Російська пропаганда активізувала інформаційну кампанію з нагнітання "загрози з Білорусі", проте наразі ворог не має ресурсів для нового наступу на Україну з цього напрямку, попереджає Центр протидії дезінформації (ЦПД).

"Сьогодні міноборони Білорусі оголосило про раптову перевірку готовності військ. Незадовго до цього російські ТГ-канали активно поширювали повідомлення від білоруських прикордонників про нібито стягування Україною військової техніки та особового складу до кордону. Так ворог намагається вкотре розіграти карту "загрози з Білорусі", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у п'ятницю.

У ЦПД зазначають, що на сьогодні "загроза з Білорусі" є більше інформаційною, ніж військовою.

"Активність військ у білорусі ретельно відстежує наша розвідка. На кордоні зберігається загроза ДРГ, однак ворог зараз не має ресурсів на цьому напрямку для нового наступу на Україну. Водночас українські Сили оборони готові до будь-яких провокацій із білоруської території", - наголошується в повідомленні.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко додав, що на кордоні з Білоруссю поки що немає серйозних загроз.

"Російський особовий склад у Білорусі виконує роль ДРГ. І в разі заходу цих ДРГ на нашу територію їх, звісно ж, будуть знищувати", - зазначив він.

У ЦПД попереджають, що ворог намагається викликати паніку та дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві, імітуючи загрозу з боку Білорусі. Крім цього, метою противника є відтягування Сил оборони України з інших ділянок фронту.