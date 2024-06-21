21 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 849 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 849 RUSSIAN AGRESSION

21 червня відзначають Міжнародний день йоги, Всесвітній день гідрографії, Всесвітній день гуманізму і селфі, Всесвітній день жирафа, Всесвітній день рукостискання, Міжнародний день скейтбордингу, День денного світла.

В Україні - День працівника служби контролю за регульованими цінами.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Юліана Тарсійського.

Міжнародний день йоги

Проголошений Генасамблеєю ООН 11 грудня 2014 року з метою підвищення глобальної обізнаності про переваги практики йоги. Йога має універсальну привабливість і може практикуватися будь-де, будь-ким, незалежно від віку, статі, культури чи національності.

Йога - система психопрактики, духовна, ментальна та фізична практична методика зміни свідомості, тіла та психіки. Сукупність різноманітних індійських духовних і фізичних методів.

Всесвітній день гідрографії

Підвищує обізнаність про важливість гідрографії в поліпшенні наших знань і розуміння морів і океанів. Цей день був встановлений 2006 року за резолюцією ООН Міжнародною гідрографічною організацією.

Всесвітній день жирафа

Щорічно 21 червня відзначають Всесвітній день жирафа. Це свято було ініційоване 2014 року Фондом збереження жирафів.

Мета свята - привернути увагу громадськості до питань збереження цих унікальних тварин.

Фонд збереження жирафів є єдиною у світі неурядовою організацією, яка опікується виключно збереженням жирафів у дикій природі.

Нині жирафи наражаються на великий ризик у природному середовищі існування. За останні 15 років їхня популяція скоротилася на 40%. Це пов'язано зі збройними конфліктами, розширенням сільськогосподарських територій і діяльністю браконьєрів.

Всесвітній день гуманізму

Щорічно відзначається в усьому світі в день червневого сонцевороту 21 червня.

Всесвітній день гуманізму був заснований 1986 року на Всесвітньому Конгресі міжнародної гуманістичної та етичної спілки в Осло і відтоді дедалі ширше відзначається в багатьох країнах світу, допомагає об'єднанню людей, які поділяють ідеї та принципи сучасного світського гуманізму.

Міжнародна гуманістична та етична спілка зазначає, що відзначення цього дня сприятиме поширенню обізнаності про гуманізм як філософський погляд на життя та його позитивні цінності, а також соціальній консолідації прихильників ідей гуманізму.

День працівника служби контролю за регульованими цінами

Цього дня ухвалено Закон України "Про ціни і ціноутворення", який визначає основні засади цінової політики та регулює відносини, що виникають у процесі формування, встановлення і застосування цін, а також здійснення державного контролю (нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення.

Ще цього дня:

1963 - Кардинал Джованні Монтіні обраний 261-м понтифіком Римської католицької церкви, Папою Павлом VI;

1971 – Під час розкопування Товстої Могили, український археолог Борис Мозолевський відкрив знамениту Скіфську пектораль.

Церковне свято

Святий мученик Юліан Тарсійський народився в малоазійській провінції Кілікія. Він був сином сенатора-язичника, мати сповідувала християнство. Після смерті чоловіка родина переселилася в Тарс, де Юліана хрестили і виховували в християнському благочесті.

Коли святому виповнилося 18 років, імператор Діоклетіан (284-305) почав гоніння на християн. Серед інших був схоплений і святий Юліан. Його привели до правителя Маркіана на суд, де довго вмовляли відректися від Христа.

Втім, ні катування, ні погрози, ні обіцянки дарів і почестей не могли схилити благочестивого юнака до принесення язичницьких жертв і зречення від Христа. Святий сповідник залишався непохитним у твердій вірі. Цілий рік мученика водили містами Кілікійської області, у кожному з них піддавали допитам і жорстоким тортурам, після чого кинули до в’язниці. Мати святого Юліана слідувала за сином і молилася, щоб Господь ще більше зміцнив його у вірі та подвигу. У місті Егеї під приводом переконати сина принести жертву ідолам вона просила правителя дозволити їй відвідувати в’язницю. Три дні вона провела зі святим Юліаном, благаючи його бути твердим до кінця.

Святий Юліан знову постав перед правителем. Думаючи, що мати переконала сина скоритися імператорському указу, правитель став хвалити її розсудливість. Несподівано свята сміливо сповідала себе християнкою. Святий мученик Юліан так само безстрашно й мужньо викривав язичницьке багатобожжя. Тоді правитель наказав відрубати матері святого Юліана ступні ніг за те, що вона супроводжувала сина з Тарса. Свята мучениця померла від завданих ран. Мученика Юліана зашили в мішок, наповнений піском і зміями, і кинули в море. Тіло страждальця було винесено хвилями на берег біля Олександрії і поховано однією благочестивою олександрійською християнкою. Згодом мощі святого мученика перенесли в Антіохію.

Іменини: Олексій, Антон, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Федір, Ян, Анастасія, Василина.