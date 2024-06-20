Міноборони України кодифікувало близько 40 зразків артилерійського озброєння

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ Міністерство оборони України кодифікувало, допустило до експлуатації в підрозділах Сил оборони майже 40 зразків артилерійського озброєння.

Згідно з повідомленням на сайті Міноборони, понад 10 зразків кодифіковано з початку 2024 року.

"Серед кодифікованих зразків допущено до експлуатації оборонним відомством у підрозділах Сил оборони України чимало зразків іноземного виробництва", - ідеться в повідомленні.

Це, зокрема, бойові машини реактивної артилерії М142 HIMARS, М270 MLRS, RM-70 VAMPIRE, MARS-II, самохідні гаубиці CAESAR, KRAB, PzH2000, М109, гаубиці М777 і L119.

Крім того, кодифіковано, допущено до експлуатації близько півтора десятка зразків мінометів різних калібрів. Майже половина з них - цього року. Це зразки, що надходять від зарубіжних партнерів як військово-технічна допомога, і продукція вітчизняних зброярів.

Кодифікація та подальший допуск зразка озброєння і військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дає можливість закуповувати його коштами державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.