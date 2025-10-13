Інтерфакс-Україна
Події
12:52 13.10.2025

Рютте: В рамках PURL Україні вже поставлено американського військового обладнання на $2 млрд

2 хв читати
Рютте: В рамках PURL Україні вже поставлено американського військового обладнання на $2 млрд

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що в рамках ініціативи PURL з постачання Україні необхідного військового американського обладнання за рахунок союзників Києву вже поставлено обладнання на $2 млрд.

Про це він повідомив у понеділок в Любляні, виступаючи на Парламентській асамблеї НАТО.

"На саміті (НАТО в Гаазі) ми підтвердили незмінну підтримку України з боку НАТО, щоб вона могла захищатися від Росії сьогодні, була в сильній позиції для будь-яких мирних переговорів і була здатна стримувати будь-яку російську агресію в майбутньому. А після саміту НАТО започаткувало нову ініціативу на підтримку України – Список пріоритетних вимог для України, або PURL. Це постачання необхідного летального та нелетального військового спорядження, яке можуть надати Україні лише США, за рахунок союзників. Два мільярди доларів обладнання вже було передано таким чином. Це не лише допомагає Україні залишатися в боротьбі, а й рятує життя", - розповів Рютте.

Наголосивши, що це було зроблено лише за два місяці дії PURL, він висловив переконання, що "незабаром буде більше". "Щодо збільшення інвестицій у оборону, виробництва та підтримки України, я розраховую на всіх вас, як парламентарів, донести свою думку до громадськості та заохотити ваші уряди дотримуватися своїх зобов’язань. Ви всі відіграєте життєво важливу роль у забезпеченні безпеки мільярда членів НАТО. І я хочу подякувати вам за все, що ви робите для цього", - попросив генсек НАТО парламентарів.

Ініціатива PURL - Prioritized Ukraine Requirements List - заснована США та іншими членами НАТО для постачання Україні зброї з переліку пріоритетних потреб. Ініціатива надає можливість країнам-членам НАТО фінансувати закупівлю озброєння у США для подальшої передачі Україні.

Передбачається, що Україна надаватиме партнерам запити, на підставі яких формуватиметься пріоритетний список озброєння та боєприпасів. Цей список після затвердження Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR) фінансується країнами-членами Альянсу чи іншими партнерами.

Теги: #озброєння

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:16 06.10.2025
Сибіга: буде справедливо, якщо Україна з часом потрапить в топ світових експортерів зброї, потенціал є

Сибіга: буде справедливо, якщо Україна з часом потрапить в топ світових експортерів зброї, потенціал є

18:57 02.10.2025
Ми знаємо, де є 300 мільярдів на армію – заява фракції "Європейська Солідарність"

Ми знаємо, де є 300 мільярдів на армію – заява фракції "Європейська Солідарність"

06:26 01.10.2025
Румунія планує спільне з Україною виробництво оборонних безпілотників

Румунія планує спільне з Україною виробництво оборонних безпілотників

23:54 30.09.2025
Румунія планує закупівлю 216 танків Abrams та 76 похідних машин у США

Румунія планує закупівлю 216 танків Abrams та 76 похідних машин у США

15:33 22.09.2025
Кабмін перенаправив Міноборони 2 млрд грн на розвиток ОПК, нарощування виробничих потужностей і закупівлю озброєння

Кабмін перенаправив Міноборони 2 млрд грн на розвиток ОПК, нарощування виробничих потужностей і закупівлю озброєння

06:50 19.09.2025
Трамп відмовився схвалити пакет озброєнь для Тайваню на $400 млн на тлі можливих переговорів із Китаєм - ЗМІ

Трамп відмовився схвалити пакет озброєнь для Тайваню на $400 млн на тлі можливих переговорів із Китаєм - ЗМІ

21:22 17.09.2025
У Міноборони Ізраїлю оголосили про наміри розгорнути в країні лазерні установки для боротьби з повітряними цілями

У Міноборони Ізраїлю оголосили про наміри розгорнути в країні лазерні установки для боротьби з повітряними цілями

16:48 11.09.2025
Шмигаль на виставці у Лондоні обговорив з виробниками ОПК закупівлі, техпідтримку, спільне виробництво

Шмигаль на виставці у Лондоні обговорив з виробниками ОПК закупівлі, техпідтримку, спільне виробництво

20:04 02.09.2025
Шмигаль і представник НАТО в Україні обговорили довгострокову підтримку України, зокрема в межах програми PURL

Шмигаль і представник НАТО в Україні обговорили довгострокову підтримку України, зокрема в межах програми PURL

05:12 25.08.2025
ЦПД спростував інформацію про призупинку постачання озброєння США для України

ЦПД спростував інформацію про призупинку постачання озброєння США для України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав учасників 71-ї щорічної сесії ПА НАТО прийняти рішення щодо систем ППО найближчим часом

Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

ЄС виділяє 10 млн євро на створення спецтрибуналу та ще 6 млн євро на підтримку депортованих Росією українських дітей - Каллас

ЄС працює над виділенням додаткових 100 млн євро на зимову підтримку України - Каллас

Метою спільної інформаційної кампанії з ЮНІСЕФ є посилення батьківських компетенцій – Герасимчук

ОСТАННЄ

Лауреатами Нобелівської премії з економіки стали американець Мокір, канадець Говітт, француз Агьон

В Ізраїлі почали звільняти палестинських в'язнів

Графіки аварійних відключень е/е скасовано в Запорізькій та Кіровоградській областях – обленерго

Мокрий сніг очікується на півночі України та в Карпатах ближчими днями, вночі будуть приморозки

Графіки аварійних відключень е/е скасовані у Дніпропетровській області – ДТЕК

Рютте: Росія шпигує за союзниками

Сибіга: Очікуємо на своєчасне та політично важливе рішення ЄС про відкриття переговорного Кластеру 1

Рютте: Понад мільйон росіян загинули чи отримали важкі поранення у війні проти України

Деякі компоненти для російських ракет і дронів досі поставляються з країн Європи – Зеленський

Робота над "репараційним кредитом" для України триває - Каллас

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА