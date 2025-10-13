Рютте: В рамках PURL Україні вже поставлено американського військового обладнання на $2 млрд

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що в рамках ініціативи PURL з постачання Україні необхідного військового американського обладнання за рахунок союзників Києву вже поставлено обладнання на $2 млрд.

Про це він повідомив у понеділок в Любляні, виступаючи на Парламентській асамблеї НАТО.

"На саміті (НАТО в Гаазі) ми підтвердили незмінну підтримку України з боку НАТО, щоб вона могла захищатися від Росії сьогодні, була в сильній позиції для будь-яких мирних переговорів і була здатна стримувати будь-яку російську агресію в майбутньому. А після саміту НАТО започаткувало нову ініціативу на підтримку України – Список пріоритетних вимог для України, або PURL. Це постачання необхідного летального та нелетального військового спорядження, яке можуть надати Україні лише США, за рахунок союзників. Два мільярди доларів обладнання вже було передано таким чином. Це не лише допомагає Україні залишатися в боротьбі, а й рятує життя", - розповів Рютте.

Наголосивши, що це було зроблено лише за два місяці дії PURL, він висловив переконання, що "незабаром буде більше". "Щодо збільшення інвестицій у оборону, виробництва та підтримки України, я розраховую на всіх вас, як парламентарів, донести свою думку до громадськості та заохотити ваші уряди дотримуватися своїх зобов’язань. Ви всі відіграєте життєво важливу роль у забезпеченні безпеки мільярда членів НАТО. І я хочу подякувати вам за все, що ви робите для цього", - попросив генсек НАТО парламентарів.

Ініціатива PURL - Prioritized Ukraine Requirements List - заснована США та іншими членами НАТО для постачання Україні зброї з переліку пріоритетних потреб. Ініціатива надає можливість країнам-членам НАТО фінансувати закупівлю озброєння у США для подальшої передачі Україні.

Передбачається, що Україна надаватиме партнерам запити, на підставі яких формуватиметься пріоритетний список озброєння та боєприпасів. Цей список після затвердження Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR) фінансується країнами-членами Альянсу чи іншими партнерами.