Сибіга: буде справедливо, якщо Україна з часом потрапить в топ світових експортерів зброї, потенціал є

Фото: МЗС України

Україна має потенціал з часом потрапити в топ світових експортерів озброєнь, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Під час вступного слова на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у понеділок міністр підкреслив, що "поступово Україна стає світовим хабом оборонної промисловості, і після війни цей тренд лише посилиться".

"Сьогодні Україна найбільший у світі імпортер озброєнь. І буде справедливо, якщо ми з часом потрапимо в топ світових експортерів, цей потенціал є. Ми на сьогодні держава, яка стала вже контриб'ютором безпеки", - заявив глава МЗС.

Як наголосив Сибіга, оборонно-промисловий комплекс має стати частиною "всіх наших зовнішньополітичних стратегій та враховуватись в наших інтеграціях у трансатлантичному просторі і в ЄС".