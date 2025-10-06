Інтерфакс-Україна
Події
16:16 06.10.2025

Сибіга: буде справедливо, якщо Україна з часом потрапить в топ світових експортерів зброї, потенціал є

1 хв читати
Сибіга: буде справедливо, якщо Україна з часом потрапить в топ світових експортерів зброї, потенціал є
Фото: МЗС України

Україна має потенціал з часом потрапити в топ світових експортерів озброєнь, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Під час вступного слова на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у понеділок міністр підкреслив, що "поступово Україна стає світовим хабом оборонної промисловості, і після війни цей тренд лише посилиться".

"Сьогодні Україна найбільший у світі імпортер озброєнь. І буде справедливо, якщо ми з часом потрапимо в топ світових експортерів, цей потенціал є. Ми на сьогодні держава, яка стала вже контриб'ютором безпеки", - заявив глава МЗС.

Як наголосив Сибіга, оборонно-промисловий комплекс має стати частиною "всіх наших зовнішньополітичних стратегій та враховуватись в наших інтеграціях у трансатлантичному просторі і в ЄС".

Теги: #озброєння #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:17 06.10.2025
Сибіга: країни, що навіть приховано підтримують агресію РФ, не зможуть співпрацювати з Україною в експорті зброї

Сибіга: країни, що навіть приховано підтримують агресію РФ, не зможуть співпрацювати з Україною в експорті зброї

16:10 06.10.2025
Сибіга: Інтеграція України в комплексну систему ППО Європи є очевидною необхідністю

Сибіга: Інтеграція України в комплексну систему ППО Європи є очевидною необхідністю

14:47 04.10.2025
Сибіга про атаку по потягах у Шостці: Це одна з найжорстокіших російських тактик — так званий "подвійний удар"

Сибіга про атаку по потягах у Шостці: Це одна з найжорстокіших російських тактик — так званий "подвійний удар"

19:25 02.10.2025
РФ навмисне відключила е/е на ЗАЕС для реалізації планів під’єднання до своєї енергосистеми – Сибіга

РФ навмисне відключила е/е на ЗАЕС для реалізації планів під’єднання до своєї енергосистеми – Сибіга

18:57 02.10.2025
Ми знаємо, де є 300 мільярдів на армію – заява фракції "Європейська Солідарність"

Ми знаємо, де є 300 мільярдів на армію – заява фракції "Європейська Солідарність"

18:33 01.10.2025
Сибіга прокоментував заяву Орбана: Угорщина має намір вийти з усіх організацій, до яких входить Україна?

Сибіга прокоментував заяву Орбана: Угорщина має намір вийти з усіх організацій, до яких входить Україна?

16:12 01.10.2025
Сибіга обговорив зі спеціальною посланницею з питань українців в ЄС ключові питання захисту прав та інтересів громадян України

Сибіга обговорив зі спеціальною посланницею з питань українців в ЄС ключові питання захисту прав та інтересів громадян України

06:26 01.10.2025
Румунія планує спільне з Україною виробництво оборонних безпілотників

Румунія планує спільне з Україною виробництво оборонних безпілотників

23:54 30.09.2025
Румунія планує закупівлю 216 танків Abrams та 76 похідних машин у США

Румунія планує закупівлю 216 танків Abrams та 76 похідних машин у США

20:34 29.09.2025
Сибіга пов'язав висловлення Орбана про незалежність України з його "залежністю від російських енергоносіїв" та пропаганди

Сибіга пов'язав висловлення Орбана про незалежність України з його "залежністю від російських енергоносіїв" та пропаганди

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

Орбан залишиться в історії як єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС – Зеленський

Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

ОСТАННЄ

Словаччина прагне посилити співпрацю з Україною у сфері ОПК - міністр оборони

Міністр оборони Словаччини: Україна потребує безпекових гарантій, і підтримка її вступу до ЄС є однією з них

Словаччина надасть Україні 14-й пакет підтримки - міністр оборони

Темпи просування окупантів минулого тижня знизились на 20% – DeepState

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

Стефанчук пропонує посилити координацію Ради з парламентами держав ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості

В OSINT-проєкт DeepState висловили сумніви у доцільності розформування ОСУВ "Дніпро"

Генштаб ЗСУ: парламент розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ 7 жовтня

ОСУВ "Дніпро" припинило своє існування у зв’язку із впровадженням корпусної реформи – Генштаб

Голова Борівської ВА та секретар громади постраждали внаслідок удару fpv-дрона - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА