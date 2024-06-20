Обмеження енергоспоживання діятимуть по всій Україні до кінця доби - "Укренерго"

Заходи обмеження енергоспоживання діятимуть по всій території України до 24:00 зі збільшенням їхнього обсягу з 11:00, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з уточненою інформацією НЕК у телеграм-каналі вранці в четвер, сьогодні вночі росіяни здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку, головною метою якої знову були українські електростанції. Вона стала вже сьомою масованою атакою по енергетиці з березня.

"Пошкоджено обладнання на енергооб'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях. Є пошкодження в мережах обленерго в Київській області", - йдеться в повідомленні.

"Укренерго" уточнило, що там, де дозволяє безпекова ситуація, розпочато аварійно-відновлювальні роботи, вже вдалося відновити енергопостачання знеструмленим через атаку споживачам у Дніпропетровській і Вінницькій областях, також триває підключення споживачів на Київщині.

Системний оператор додав, що через погодні умови на ранок знеструмлені два населені пункти в Чернігівській області.

"З інших причин без енергоживлення 488 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення в Дніпропетровській, Київській, Сумській, Харківській областях", - резюмувало "Укренерго".

Імпорт е/е заплановано протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 27,6 тис. МВт-год (на 9% менше від учорашнього показника) з максимальною потужністю в окремі години до 1700 МВт (максимальна дозволена потужність для імпорту).

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство енергетики, внаслідок нічної атаки російських агресорів зафіксовано масові відключення споживачів, зокрема на Вінниччині вимикалися приблизно 218 тис. абонентів у 427 населених пунктах.

Водночас, за його інформацією, у Київській області внаслідок атаки на ранок залишаються знеструмленими 7,3 тис. абонентів у 10 населених пунктах.

Перед цим ДТЕК повідомив, що о п'ятій ранку енергетикам вдалося підключити близько 5,25 тис. будинків у Київській області за резервними джерелами живлення. Енергетики планують до кінця дня повернути світло всім родинам Київщини.

Унаслідок атаки поранено сімох енергетиків, один з них у важкому стані.