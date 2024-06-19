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13:25 19.06.2024

Повідомлено про підозру групі осіб за замах на умисне вбивство фінансового директора будівельної компанії на Дніпропетровщині

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Повідомлено про підозру групі осіб за замах на умисне вбивство фінансового директора будівельної компанії на Дніпропетровщині

Правоохоронці сповістили про підозру групі осіб за фактом незавершеного замаху на умисне вбивство на замовлення, одного з підозрюваних заарештовано, решту - розшукують, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури групі осіб повідомлено про підозру за фактом незакінченого замаху на умисне вбивство, вчиненого на замовлення (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, п. 1, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в середу.

Повідомляється, що замах на вбивство фінансового директора будівельної компанії "організував представник злочинного світу, який має вплив на криміногенну обстановку у м. Кривий Ріг". Для цього він залучив двох чоловіків, які у квітні 2024 року вистежили потерпілого та розстріляли його автомобіль.

Зазначається, що правоохоронці здійснили 34 санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області та міст Києва, Одеси й Ужгорода. Вилучено вогнепальну зброю, грошові кошти, мобільні телефони, банківські картки, патрони, автомобілі.

"Одного із підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Стосовно інших проводяться невідкладні слідчі дії з метою встановлення їх місцезнаходження", - зазначено в повідомленні.

Теги: #офіс_генпрокурора #підозра

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