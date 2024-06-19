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12:59 19.06.2024

Повідомлено про підозру завербованому через чат знайомств жителю Дергачів, який передавав російським спецслужбам інформацію про Сили оборони

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Повідомлено про підозру завербованому через чат знайомств жителю Дергачів, який передавав російським спецслужбам інформацію про Сили оборони

Правоохоронці повідомили 46-річному жителю Дергачів (Харківська обл.) про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану.

"Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, у травні цього року підозрюваний (безробітний, проросійськи налаштований мешканець Дергачів) через чат знайомств у телеграмі почав спілкуватися з громадянкою РФ, яка нібито працює журналісткою і розповідає про події в Харківській області зі слів місцевих жителів. Фактично дівчина виконувала роль зв'язкової між підозрюваним і російськими спецслужбами.

Вона розпочала "романтичне спілкування" з чоловіком, а він, своєю чергою, збирав і передавав їй відомості про місця дислокації українських військових і техніки в Дергачах. Він обходив місто і приховано здійснював фотофіксацію місць базування Сил оборони. Ці відомості використовувались для завдання прицільних ворожих ракетних ударів і атак БПЛА по місту.

Теги: #прокуратура #харківська_область

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