Колишнього кримського депутата-зрадника заочно засуджено до 11 років позбавлення волі

Суд визнав колишнього депутата Севастопольської міської ради 6-го скликання винним у скоєнні державної зради і заочно засудив до 11 років позбавлення волі, повідомила прокуратура АР Крим та м. Севастополя.

"Прокурори в суді довели, що у березні 2014 року засуджений, спільно з іншими депутатами, з метою приховання факту окупації півострова збройними силами РФ, проголосував за прийняття ряду незаконних рішень. Зокрема "Про проведення загальнокримського референдуму", "Про декларацію про незалежність АР Крим та м. Севастополя", які легітимізували збройну окупацію півострова. Крім того, продовжуючи реалізацію злочинних намірів та планів держави-окупанта, колишній депутат віддав свій голос за підтримку рішення про звернення до РФ з пропозицією про прийняття міста Севастополя до її складу, а також про перейменування Севастопольської міськради у "Законодавчі збори міста Севастополя", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в середу.

Зазначається, що надалі засуджений продовжив роботу у вищезгаданому окупаційному органі, надаючи допомогу РФ у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності.

Спеціальне досудове розслідування здійснювало Слідче управління Головного управління СБУ в АР Крим.