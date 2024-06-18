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17:40 18.06.2024

Порошенко рекомендує провести другий Саміт миру в Нью-Йорку в межах Генасамблеї ООН

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Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко, виступаючи з трибуни Верховної Ради, заявив, що другий Саміт миру доцільно провести в Нью-Йорку в межах Генеральної асамблеї ООН, оскільки це підвищить ефективність саміту, повідомляється на сайті політсили у вівторок.

За його словами, для досягнення заявлених цілей потрібно залучити до Саміту миру МАГАТЕ, Продовольчу і сільськогосподарську організацію ООН (FAO), а також Індію, Китай і держави Африки.

Політик зазначив, що мета Саміту миру "дуже прозора і точно підтримується нами – об’єднати зусилля колективного Заходу і Глобального півдня навколо Формули миру Зеленського на засадах Статуту ООН і міжнародного права". "Звичайно, треба, щоб ООН була присутня. В питаннях продовольчої безпеки треба, щоб FAO була присутня. Звичайно, МАГАТЕ в питаннях ядерної безпеки треба, щоб було присутнє. І, звичайно, для нас критичні голоси Китаю, Індії, Африки", - констатував Порошенко.

Він також заявив, що повністю підтримує позицію влади, що негайно потрібно проводити другий саміт. "Наполегливо раджу його провести в Нью-Йорку під час проведення Генеральної асамблеї і вийти на позицію, яка забезпечить мир. Ми цього прагнемо", - сказав Порошенко.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс після завершення Саміту миру в Бюргенштоку висловив думку, що наступний мирний саміт для України може бути організовано до виборів президента США в листопаді 2024 року. "Це залежить від бажання держав-організаторів України та великих держав", - сказав глава швейцарського МЗС.

Теги: #порошенко #швейцарія #оон #саміт_миру #євросолідарність #кассіс

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