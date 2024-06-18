Росіяни посилюють атаки, щоб вийти на межі Луганської області, - 3 ОШБр

Смуга фронту, яку обороняють підрозділи 3 окремої штурмової бригади в Харківській області, на межі Луганської області, є однією з найінтенсивніших ділянок наступу ворога, повідомляє пресслужба 3 ОШБр.

"Найближче завдання окупантів - вийти до н. п. Чернещина - Першотравневе, з подальшим захопленням н. п. Борова. Проти підрозділів бригади - 3-тя і 144-та дивізії 20-ї армії рф. Ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Застосовує FPV, КАБи й хімічну зброю", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

З травня бійці бригади знищили вже майже 1 068 росіян, ще орієнтовно 2 292 - це трьохсоті.

"На штурми наших позицій противник кидає цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили у кількості 250-400 солдат зс рф щотижня. Не дивлячись на переважаючу кількість супротивника та відсутність резервів, бригада продовжує вже понад місяць утримувати визначені рубежі", - зазначає командування бригади.