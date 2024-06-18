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02:34 18.06.2024

Україна повинна виграти цю війну, щоб вступити до НАТО

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Україна повинна виграти цю війну, щоб вступити до НАТО

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив на брифінгу в понеділок, що для вступу в НАТО Україна повинна виграти війну проти РФ.

"Що стосується вступу України до НАТО, то нагадаю, що і Альянс, і Сполучені Штати заявляли, що спочатку вони мають виграти цю війну", - сказав Кірбі і додав, що "ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони зможуть це зробити".

Він так само заявив, що після закінчення війни в України "все одно залишиться протяжний кордон з Росією і постійна загроза безпеці для українського народу".

Також Кірбі підкреслив, що президент США Джозеф Байден заявив, що "він вірить у те, що НАТО - це майбутнє України. І є багато речей, які мають бути зроблені, перш ніж вони зможуть приєднатися до Альянсу, як і будь-який інший член Альянсу".

"Саме тому президент на зустрічі "Великої сімки" підписав двосторонню угоду про безпеку, долучившись до того, що зробили ще 14-15 країн, щоб переконатися, що протягом тривалого часу оборонна промислова база України зможе продовжувати забезпечувати те, що їм потрібно для самооборони. І це включає допомогу з боку Сполучених Штатів. І це навічно", - сказав він.

Кірбі підкреслив, що двостороння угода про безпеку "допоможе захистити себе, поки вони працюють над забезпеченням усього необхідного".

"Вони можуть подати заявку на вступ до НАТО. І ми вважаємо, що НАТО - це майбутнє України, і ми будемо працювати з ними на кожному кроці, щоб цього досягти", - додав Джон Кірбі.

Теги: #нато #україна #білий_дім

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