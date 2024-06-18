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01:01 18.06.2024

Столтенберг: Мирний саміт у Швейцарії продемонстрував широку міжнародну підтримку Україні

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Столтенберг: Мирний саміт у Швейцарії продемонстрував широку міжнародну підтримку Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав проведення у Швейцарії Глобального саміту миру в Україні, який продемонстрував широку міжнародну підтримку Києву.

"Я вітаю Мирний саміт, який пройшов у Швейцарії цими вихідними. Це демонструє широку міжнародну підтримку України", - сказав він у понеділок у Вашингтоні журналістам після закінчення зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Водночас генсек НАТО зазначив, що результати мирних переговорів, якими завершуються всі війни, безпосередньо пов'язані із ситуацією на полі бою. "Як довго президент Путін віритиме, що він може перемогти на полі бою, що він може взяти нас змором, не буде стійкого і справедливого миру в Україні. Якщо ви хочете миру в Україні, найкращий спосіб цього досягти - це посилити Україну, її військові спроможності, щоб вони були спроможні вести переговори з позиції сили, що також гарантуватиме, що Україна буде переважати як суверенна і незалежна держава", - пояснив Столтенберг.

Коментуючи на прохання журналістів нещодавні "мирні" пропозиції лідера РФ Володимира Путіна Росії, генсек НАТО сказав: "Росія не зробила пропозицій (про мир). Президент Путін виставив умовою припинення вогню, щоб Україна не тільки здала землі, які Росія контролює сьогодні, але щоб Україна здала землі, які Росія сьогодні не контролює. Це було умовою для припинення вогню. Це - не мирні пропозиції. Це пропозиції, якими Росія досягне своєї мети в цій війні, переконуючи Україну здати свій суверенітет і територіальну цілісність", - заявив він.

Теги: #нато #україна #столтенберг #саміт

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