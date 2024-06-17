Унаслідок ворожого удару по Полтавському району кількість постраждалих зросла до 22 людей, серед них троє дітей - ОВА

Фото: Полтавська обладміністрація

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по цивільній інфраструктурі Полтавського району зросла до 22, серед них троє дітей, одну дитину госпіталізовано, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін.

"Відомо, що по медичну допомогу звернулися 22 людини. Із них троє дітей, одну дитину госпіталізували. Також на стаціонарному лікуванні перебувають вісім дорослих", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Раніше повідомлялося з посиланням на ОВА, що 17 червня ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Полтавського району, було відомо про 12 постраждалих, попередньо, без жертв. Унаслідок обстрілу пошкоджено кілька багатоповерхівок.