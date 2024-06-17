Асоціація правоохоронних органів держав-членів ЄС виправила некоректну карту України - МЗС

Українська делегація виявила в документах Асоціації правоохоронних органів держав-членів ЄС некоректне зображення території України, Асоціація виправила карту на своїй вебсторінці, повідомляє Міністерство закордонних справ.

"Під час проведення Робочої групи Дунайської Комісії українська делегація виявила некоректне зображення території України, а саме без Криму і частини Одеської області. Некоректна мапа знаходилася в документах Асоціації правоохоронних органів держав-членів ЄС, пов’язаних з морським та внутрішнім судноплавством", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в понеділок.

Зазначається, що завдяки спільним зусиллям українського МЗС, зарубіжних дипломатичних установ, зокрема посольства України в Угорщині та Представництва України при ЄС, а також МВС і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Асоціація виправила некоректну мапу України на своїй вебсторінці, а також підготувала до друку оновлені матеріали, які містять коректне зображення мапи.

"Асоціація запевнила, що вживатиме всіх заходів для інтеграції мапи в усі свої робочі документи, а також недопущення порушень у майбутньому. Кордони суверенної України - непорушні. Дякуємо партнерам за оперативну та дієву реакцію. Працюємо для того, щоби Україна була зображена на світових мапах правильно", - наголосили у відомстві.