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11:59 17.06.2024

Повідомлено про підозру колишньому працівнику МОН, який висміював незалежність України в соцмережах

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Повідомлено про підозру колишньому працівнику МОН, який висміював незалежність України в соцмережах

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому працівнику Міністерства освіти і науки (МОН) за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності (ч. 1 ст. 161 КК України), повідомила Київська міська прокуратура.

"Слідством встановлено, що підозрюваний на власній сторінці в соціальній мережі Facebook розмістив публікацію із заголовком "Про выход Украины и прибалтийских республик из состава СССР. Лонгрид". Зокрема, у дописі посадовець зауважував, що незалежність не всім колишнім республікам СРСР пішла на користь. А незалежність України назвав "кидаловом" і розкритикував листівки, які агітували голосувати за вихід України з СРСР 1 грудня 1991 року, стверджуючи, що люди голосували не за незалежність, а за обіцянки швидкого збагачення", - йдеться в телеграм-каналі в понеділок.

Повідомляється, що чиновника вже було звільнено з МОН за результатами дисциплінарного провадження, розпочатого відразу після скандальної публікації.

Теги: #київська_прокуратура #підозра

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