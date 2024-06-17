Порушників мовного законодавства на бізнес-заході в Одесі буде покарано - мовний омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що порушників мовного законодавства на бізнес-заході в Одесі буде покарано.

"Одеський мовний скандал - це класична історія про граблі, на які наступили організатори. Запросивши на захід людей, які вимагали забезпечити їхнє право на інформацію державною мовою, ініціатори "бізнес-заходу", маючи іншомовних спікерів, порушили відразу декілька статей мовного закону і кримінального кодексу… Цькувати за мову та виганяти з публічної події - це і предмет уваги правоохоронних органів. Реакція буде жорсткою. Порушники будуть покарані", - написав Кремінь у фейсбуці.

Мовний омбудсмен наголосив, що нікому не дозволені такі брутальні зловживання щодо громадян України.

"Сподіваюся і на реакцію місцевої влади, яка зобов’язана створити умови та, у випадку порушень, діяти і належним чином відреагувати", - підсумував він.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що в Одесі на бізнес-заході виник скандал через відмову спікера переходити на українську мову.