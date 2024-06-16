Події

12:44 16.06.2024

На початку тижня в Україні трохи потеплішає, на північному сході дощі

1 хв читати
На початку тижня в Україні трохи потеплішає, на північному сході дощі

Помірні дощі, подекуди грози очікуються в Україні в понеділок, у північно-східній частині подекуди значні дощі, вночі в більшості західних і Вінницькій областях без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, у західних областях 10-15°; вдень 21-26°, на півдні 24-29°.

У Києві 17 червня можливий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 17 червня найвища температура вдень була 34,8° у 1924 р., найнижча вночі 5,3° у 1898 р.

У вівторок, 18 червня, в Україні без опадів, лише в північно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 23-28°, у південних областях 27-32°.

У Києві без опадів. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°; вдень 25-27°.

Теги: #прогноз #погода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:27 15.06.2024
В Україні в неділю очікуються значні дощі, місцями град - Укргідрометцентр

В Україні в неділю очікуються значні дощі, місцями град - Укргідрометцентр

12:05 15.06.2024
В Україні, крім західних областей, у неділю пройдуть дощі та грози

В Україні, крім західних областей, у неділю пройдуть дощі та грози

12:20 14.06.2024
У вихідні в Україні, крім західних областей, дощі та грози

У вихідні в Україні, крім західних областей, дощі та грози

12:34 13.06.2024
У п'ятницю в більшості областей України пройдуть дощі, можливі грози, вдень 18-23°, на південному сході до 30°

У п'ятницю в більшості областей України пройдуть дощі, можливі грози, вдень 18-23°, на південному сході до 30°

09:43 13.06.2024
Банкіри переважно очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 0,5-1 в.п. з 14 червня - опитування

Банкіри переважно очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 0,5-1 в.п. з 14 червня - опитування

12:23 07.06.2024
В Україні у вихідні очікуються короткочасні дощі та грози

В Україні у вихідні очікуються короткочасні дощі та грози

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У декларації Саміту миру враховано всі принципові позиції України - Кулеба

У Швейцарії стартував другий день Саміту миру щодо України, готується підсумкове комюніке

Президентка Швейцарії: У нас немає ілюзій, що досягнемо остаточного взаєморозуміння на цьому Саміті миру

На першому Саміті миру ми маємо визначитися, як досягти справедливого миру, щоб уже на другому зафіксувати реальне закінчення війни - Зеленський

Зеленський про Саміт миру: Нам вдалося уникнути однієї з найстрашніших речей, а саме поділу світу на протилежні табори

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із прем'єром Данії постачання F-16 та євроінтеграцію України

Уругвай підтримує результати Саміту миру і продовжить підтримувати мирні зусилля згідно зі статутом ООН - глава МЗС

Президент Словенії: Якщо Україна перестане боротися - то настане кінець і Україні, і міжнародному верховенству права

Прем'єр Нідерландів: РФ має брати участь у Саміті миру, але мир неможливий без дотримання росіянами правил і цінностей

Прем'єр Греції на Саміті миру наголосив на важливості свободи судноплавства та захисту інфраструктури в Україні

Президент Литви закликав учасників Саміту миру приєднатися до майбутнього спецтрибуналу щодо агресії проти України

Зеленський обговорив із президентом Кот-д'Івуару продовольчу безпеку світу

Кулеба: з РФ доведеться говорити, але ми не дозволимо їй говорити мовою ультиматумів

У декларації Саміту миру враховано всі принципові позиції України - Кулеба

У Швейцарії стартував другий день Саміту миру щодо України, готується підсумкове комюніке

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА