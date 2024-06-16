На початку тижня в Україні трохи потеплішає, на північному сході дощі

Помірні дощі, подекуди грози очікуються в Україні в понеділок, у північно-східній частині подекуди значні дощі, вночі в більшості західних і Вінницькій областях без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, у західних областях 10-15°; вдень 21-26°, на півдні 24-29°.

У Києві 17 червня можливий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 17 червня найвища температура вдень була 34,8° у 1924 р., найнижча вночі 5,3° у 1898 р.

У вівторок, 18 червня, в Україні без опадів, лише в північно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 23-28°, у південних областях 27-32°.

У Києві без опадів. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°; вдень 25-27°.