Ворог за добу 242 рази вдарив по Запорізькій області, є руйнування

Російські війська за добу 424 рази вдарили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 7 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 424 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", - сказано в його телеграм-каналі.

Так, 213 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку. Зафіксовано 8 обстрілів із РСЗВ, які накрили Роботине та Малу Токмачку.

203 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Новопрокопівки.

Крім того, надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.