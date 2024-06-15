В Україні, крім західних областей, у неділю пройдуть дощі та грози

В Україні в неділю, 16 червня, крім західних областей, дощі, подекуди грози, у більшості південних, центральних та Харківській областях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північно-східний із переходом на південно-західний 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, у західних областях 8-13°; вдень 20-25°, у східних і південних областях 23-28°.

У Києві в неділю можливий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 16 червня найвища температура вдень була 33,0 у 1924 р., найнижча вночі 4,3 у 1909 р.

У понеділок, 17 червня, в Україні короткочасні грозові дощі (вночі місцями).

Вітер північно-західний, на сході країни південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, у південно-східній частині 15-20°; вдень 21-26°.

У Києві в понеділок можливий дощ, гроза (вночі місцями). Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°; вдень 23-25°.