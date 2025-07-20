В Україні очікується підвищення температури повітря, місцями короткочасні дощі

У понеділок, 21 липня, в Україні, крім південної та південно-східної частин, місцями короткочасні дощі, грози, повідомив Укргідрометцентр агентству "Інтерфакс-Україна".

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні та сході країни до 22°; вдень 23-28°, на Закарпатті, у південній частині та східних областях 29-34°.

У Києві у понеділок місцями короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 21 липня найвища температура вдень була 35,9 в 1936р., найнижча вночі 7,0 в 1904р.

У вівторок, 22 липня, в Україні без опадів, вдень на Правобережжі місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер південно-західний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні та сході країни до 22°; вдень 27-32°, у південній частині, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями сильна спека 35-36°, у західних областях 23-28°.

У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.