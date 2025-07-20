Інтерфакс-Україна
Події
12:22 20.07.2025

В Україні очікується підвищення температури повітря, місцями короткочасні дощі

1 хв читати
В Україні очікується підвищення температури повітря, місцями короткочасні дощі

У понеділок, 21 липня, в Україні, крім південної та південно-східної частин, місцями короткочасні дощі, грози, повідомив Укргідрометцентр агентству "Інтерфакс-Україна".

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні та сході країни до 22°; вдень 23-28°, на Закарпатті, у південній частині та східних областях 29-34°.

У Києві у понеділок місцями короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 21 липня найвища температура вдень була 35,9 в 1936р., найнижча вночі 7,0 в 1904р.

У вівторок, 22 липня, в Україні без опадів, вдень на Правобережжі місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер південно-західний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні та сході країни до 22°; вдень 27-32°, у південній частині, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями сильна спека 35-36°, у західних областях 23-28°.

У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

Теги: #опади #погода #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:54 19.07.2025
Короткочасні дощі, подекуди з грозами, пройдуть Україною в найближчі два дні, температура комфортна

Короткочасні дощі, подекуди з грозами, пройдуть Україною в найближчі два дні, температура комфортна

15:31 18.07.2025
Укргідрометцентр прогнозує 19-23 липня на Київщині та в Києві нестійку погоду

Укргідрометцентр прогнозує 19-23 липня на Київщині та в Києві нестійку погоду

13:25 18.07.2025
В Україні на вихідних очікуються помірні, місцями значні дощі – Укргідрометцентр

В Україні на вихідних очікуються помірні, місцями значні дощі – Укргідрометцентр

14:28 16.07.2025
Укргідрометцентр розширив зону прогнозу з дощами та грозами, попередив про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Укргідрометцентр розширив зону прогнозу з дощами та грозами, попередив про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

12:33 15.07.2025
В Україні в найближчі дві доби короткочасні дощі, місцями грози – Укргідрометцентр

В Україні в найближчі дві доби короткочасні дощі, місцями грози – Укргідрометцентр

15:01 13.07.2025
Спека до +40 очікує Україну на початку третьої декади липня - синоптик

Спека до +40 очікує Україну на початку третьої декади липня - синоптик

13:32 12.07.2025
У неділю на заході України 21-26°, на Донеччині та Луганщині сильна спека 35-38°

У неділю на заході України 21-26°, на Донеччині та Луганщині сильна спека 35-38°

13:18 12.07.2025
Укргідрометцентр попереджає про грозу, місцями з градом у північно-східних та східних областях у неділю

Укргідрометцентр попереджає про грозу, місцями з градом у північно-східних та східних областях у неділю

12:57 11.07.2025
Вихідні в Україні будуть теплими і без опадів, лише на Лівобережжі місцями короткочасний дощ

Вихідні в Україні будуть теплими і без опадів, лише на Лівобережжі місцями короткочасний дощ

14:03 09.07.2025
Негода може ускладнити роботу транспорту та комунальників на заході України в четвер

Негода може ускладнити роботу транспорту та комунальників на заході України в четвер

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор представлятиме потерпілу, на яку здійснив наїзд працівник прокуратури

Усик переміг Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді

Усик переміг Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді

Зеленський: Умєров запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні

ГУР повідомив про знищення трьох кадирівців під час рейду на тимчасово окуповані території

ОСТАННЄ

Росія намагається встановити контроль над месенджерами й іноземним програмним забезпеченням - СЗР

На півдні України посилили заходи перевірки вантажних перевізників - Укртрансбезпека

Із прикордонних громад Сумщини за тиждень евакуювали 60 людей - влада

Матернова зустрілась з Качкою, наголосила на його досвіді роботи на євроінтеграційному шляху України

Четверо людей загинули і шестеро були поранені внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області впродовж доби - ОВА

МВС запроваджує посади помічників з ветеранської політики

Шестеро цивільних постраждали через ворожі обстріли протягом доби у Харківській області – ОВА

Захисники України в ніч на 20 липня знищили 18 із 57 задіяних ворогом дронів

Двоє людей постраждали через ворожі обстріли території Херсонської області – ОВА

Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА у Сумській області – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА